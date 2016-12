La maison de Philadelphie

C'est une maison de briques rouges. Aux belles et hautes fenêtres ouvertes sur un parc. Une maison manoir au style colonial et à l'imposant perron en colonnes blanches qui vit défiler, en noir et blanc, l'enfance et les jeunes années de Grace Kelly, future actrice hollywoodienne, puis Princesse de Monaco. Depuis quelque temps, le Prince Albert est le nouveau propriétaire de cette vaste demeure. Une preuve, une de plus, de l'amour inconditionnel d'un fils envers sa mère. Trente-quatre ans après sa mort.

