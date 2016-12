La plus belle mariée de tous les temps

Ce jour-là, la future mariée mais également sa robe ont fait chavirer les coeurs. Nombreux sont les stylistes qui s'inspirent encore de cette création dans laquelle l'actrice hollywoodienne Grace Kelly est devenue princesse le 19 avril 1956. Pourtant, la création est étonnamment sobre par rapport aux fastueuses toilettes nuptiales de l'époque. La robe blanche, cadeau d'adieu des studios de cinéma MGM, aurait coûté 7000 euros, sans compter le salaire du créateur, une fortune comparativement aux normes actuelles. Helen Rose, styliste en chef de MGM, a choisi les matériaux les plus onéreux : de la dentelle vieille de 125 ans, du taffetas et un voile de dentelle rebrodé d'oiseaux et de milliers de perles. La conception et la coupe de la robe sont magistrales.

