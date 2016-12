Le fléau du Rocher conjuré ?

A voir Charlène et Albert s'occuper de leurs enfants, impossible de ne pas être ému par tant de félicité. Jacques et Gabriella explorent le monde avec la joie de vivre qui caractérise les tout-petits. Mais rien n'est plus fragile que le bonheur, les Monégasques le savent mieux que quiconque. Albert par exemple n'a pas souvent été heureux en amour. Ses soeurs ont elles aussi dû surmonter de nombreuses déceptions. Les sceptiques croient que cette succession de désillusions vient d'une malédiction qui pèse sur la lignée des Grimaldi depuis plus de sept siècles. Bien sûr, plus personne ne prête foi à de telles légendes. Néanmoins, les faits sont là : le malheur frappe les Grimaldi depuis des centaines d'années.

