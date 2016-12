Le grand sondage royal 2016 - Tous vos résultats...

Il ressort du sondage réalisé par notre magazine Royals que le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont un problème d'image. Les souverains belges doivent s'incliner devant leurs homologues néerlandais dans pratiquement tous les domaines sondés. Selon les personnes interrogées, si le couple royal renvoie une image très professionnelle, il y a du pain sur la planche en termes d'aura. Mais bonne nouvelle pour la Maison royale de Belgique : la Princesse Elisabeth semble avoir tous les atouts en main pour devenir l'une des princesses les plus en vogue d'Europe.

Introduction

Ces trois dernières années, beaucoup de choses ont changé au sein des monarchies européennes. Les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne ont un nouveau roi. Depuis leur accession au trône, Willem-Alexander, Philippe et Felipe, mais aussi leurs épouses, qui ont clairement choisi une voie différente de celle empruntée par les souveraines qui les ont précédées, ont eu le temps de marquer leur pays de leur empreinte. Les autres têtes couronnées ne sont pas non plus restées les bras croisés. Les mariages se sont succédé, ce qui a entraîné un véritable baby-boom. Royals a demandé à 2500 Belges, Français et Néerlandais ce qu'ils pensaient des différents membres des cours d'Europe dans le cadre d'un sondage qui révèle plusieurs points surprenants.

1. Máxima, favorite des favorites

La Reine Máxima devrait rédiger un guide de la fonction royale à l'intention de ses homologues : la souveraine néerlandaise enregistre les meilleurs scores dans pratiquement tous les domaines sondés, laissant loin derrière elle son propre époux et la Princesse Beatrix. Bien sûr, c'est aux Pays-Bas que cette tendance est la plus marquée : Máxima est la tête couronnée féminine préférée de sept Néerlandais sur dix. Selon eux, elle est professionnelle et proche du peuple, mais aussi la plus glamour et la plus belle des trois nouvelles souveraines. De nombreux participants au sondage sont toutefois d'avis que l'apparence ne devrait plus être aussi importante pour une reine. Aujourd'hui, une souveraine doit avant tout avoir la tête bien faite et s'impliquer dans le domaine social. Máxima fait également forte impression en Belgique, même si dans ce pays, elle doit évidemment faire face à la concurrence de la Reine Mathilde. En Belgique, cette dernière est la tête couronnée préférée de trois personnes interrogées sur dix. Autre détail intéressant : en France, la souveraine belge a deux fois plus d'admirateurs que Máxima (20 % contre 10 %). Mathilde n'obtient en revanche pas d'aussi bons résultats aux Pays-Bas. Quant à la Duchesse Catherine de Grande-Bretagne, elle est - doit-on s'en étonner ? - progressivement devenue une valeur sûre, surtout chez les jeunes. Enfin, cinq ans après son mariage, la Princesse Charlène de Monaco ne convainc malheureusement toujours pas.

2. Qu'est-ce qu'un "bon" monarque ?

Les Néerlandais pensent que leur roi est le plus compétent d'Europe. Un Néerlandais sur deux vote pour Willem-Alexander, contre un Belge sur cinq pour Philippe. Des Belges qui estiment par ailleurs que Willem-Alexander est un chef d'Etat plus moderne que leur propre roi. Selon 86 % des Néerlandais et 60 % des Belges, Willem-Alexander est un souverain moderne. En Belgique, le Roi Philippe peut compter à ce niveau sur 41 % des voix belges. Faut-il ajouter que ce n'est pas du tout l'avis de nos voisins du Nord ? Seulement 14 % des Néerlandais pensent en effet que le souverain belge vit avec son temps.

En matière de professionnalisme, c'est la Reine de Grande-Bretagne qui remporte la palme auprès des Belges. Et si l'on ne tient pas compte de la nationalité des personnes interrogées, c'est encore la Reine Elizabeth II qui domine le classement avec 36 % des votes en sa faveur. Suivent Willem-Alexander (23 %) et Philippe (14 %). Le Roi Felipe d'Espagne obtient également de bons résultats, surtout chez les Français.

3. Des équipes de rêve ?

Willem-Alexander et Máxima obtiennent d'excellents résultats à tous niveaux en tant que couple également. Selon les Néerlandais, ils forment un duo moderne qui garde les pieds sur terre et demeure proche de la population. Résultat : pour sept Néerlandais sur dix, ils forment le plus beau couple royal d'Europe. Etonnamment, quatre Belges sur dix le pensent aussi. En Belgique, Kate et William arrivent en deuxième position, suivis par Philippe et Mathilde. Il est reproché à ces derniers de ne pas vraiment vivre avec leur temps et surtout, de ne pas être assez proches du peuple. Un constat douloureux quand on voit les efforts déployés par la Maison royale de Belgique pour aller à la rencontre de la population. Détail intéressant : le couple royal belge enregistre surtout de bons scores auprès des Belges qui connaissent leurs activités. Le couple formé par Felipe et Letizia suscite quant à lui moins l'admiration. Selon les participants au sondage, Albert et Charlène peuvent travailler plus dur.

4. Loin des yeux, loin du coeur ?

Royals a également sondé la popularité des icônes disparues. La Princesse Diana est toujours chère au coeur des personnes d'âge moyen, alors que les jeunes savent à peine qui elle était. Grace Kelly est quant à elle presque oubliée, sauf parmi les participants plus âgés, surtout français, ce qui est logique car elle était de leur génération.

Même si un pays peut tolérer beaucoup de son souverain ou de son prince, certaines erreurs ne s'oublient pas, comme la chasse aux éléphants à laquelle s'est adonné l'ancien Roi Juan Carlos ou le refus de paternité du Roi Albert à l'égard de sa fille naturelle. Il est frappant de constater que 12 ans après sa mort, le Prince Bernhard exaspère toujours de nombreux Néerlandais en raison des scandales dont il a été à l'origine. D'autres n'ont pas encore digéré l'infidélité du Prince Charles à l'égard de la Princesse Diana. La fraude présumée dont se serait rendue coupable l'Infante Cristina d'Espagne n'a quant à elle pas ému les Belges, les Néerlandais et les Français.

5. Kate en tête du classement

Les têtes couronnées britanniques sont elles aussi très appréciées des participants au sondage. La moitié d'entre eux pensent que la Duchesse Catherine est la plus belle jeune mariée des cinq dernières années. Pour trois personnes interrogées sur quatre, elle a par ailleurs une influence non négligeable sur l'image et le statut de la Maison royale de Grande-Bretagne. Mais ce sont surtout les jeunes qui sont sous le charme de l'épouse du Prince William. A l'époque de son mariage, la Princesse Madeleine avait également fait forte impression, surtout auprès des plus anciennes générations. En fait, plus les participants sont âgés, plus sa popularité augmente. Quant à la Princesse Charlène, elle n'a charmé qu'un participant au sondage sur dix le jour de son mariage. Mais ici encore, il apparaît que les personnes mieux informées l'apprécient davantage.

6. L'avenir

Le Prince Charles ne devrait pas apprécier les résultats de notre sondage. Bien que le successeur au trône de Grande-Bretagne fête bientôt ses 70 ans, la majorité des personnes interrogées pense que la Princesse Victoria est mieux préparée que lui à la fonction royale. Un quart des participants s'attend néanmoins à ce que ce soit lui qui succède à sa mère. Pourtant, presque la moitié estime qu'il ferait mieux de passer directement le flambeau à son fils William. Mais six personnes sur dix sont convaincues qu'il ne le fera pas. La très populaire Reine Elizabeth II peut rester sur le trône mais un participant sur deux est d'avis qu'elle devrait abdiquer maintenant qu'elle a atteint l'âge de 90 ans. En revanche, les jeunes sont nombreux à estimer que la souveraine doit continuer à régner.

7. La nouvelle génération

Sans surprise, le Prince George de Grande-Bretagne est la jeune tête couronnée la plus populaire. Mignon à croquer, il supplante tous ses petits homologues. Il est toutefois suivi de près par la Princesse Elisabeth. D'après les participants au sondage, la jeune Princesse de Belgique est même mieux habillée que George, dont les tenues sont toujours passées au crible par la presse internationale. Les Néerlandais trouvent quant à eux la Princesse Alexia plus charmante que sa soeur aînée Amalia. Hasard ou pas, c'est la deuxième fille de Willem-Alexander et Máxima qui ressemble le plus à sa maman... La petite Estelle, quatre ans, attire également beaucoup l'attention, peut-être en raison du fait que, comme la jeune Princesse de Belgique, la petite Princesse de Suède n'est pas surprotégée des médias, contrairement aux Pays-Bas, où les enfants du couple royal n'apparaissent que rarement dans la presse. Cet état de fait ressort aussi très clairement dans le sondage. Amalia enregistre des scores beaucoup moins bons que ses parents, sauf aux Pays-Bas, bien entendu, où elle suscite l'admiration générale.

8. Autres résultats étonnants

Aux Pays-Bas, le "Mediacode", qui interdit la publication de photos privées des membres de la famille d'Orange, a été instauré depuis des années. Mais code ou pas, le commun des mortels n'a pas l'intention de photographier sans crier gare une tête couronnée qu'il croiserait sur son passage. Par ailleurs, huit personnes interrogées sur dix ne verraient aucun inconvénient à ce qu'un couple royal ou princier se sépare. Cette prise de position pourrait donner des idées aux princesses et aux reines confrontées à des problèmes conjugaux : mesdames, vous non plus vous n'avez plus besoin de faire comme si tout allait bien.

Conclusion

Exercer une fonction royale n'est pas une sinécure. On a beau faire de son mieux, si on ne bénéficie pas d'une exposition suffisante, on n'est tout simplement pas connu et les efforts ne sont pas reconnus à leur juste valeur, surtout hors des frontières nationales, un phénomène que l'on observe surtout chez le Roi Philippe et la Reine Mathilde. Ces trois dernières années, les souverains belges se sont surtout concentrés sur le contenu. Pour eux, la forme était moins importante, un choix qui, du reste, honore les Belges. Mais malgré les efforts accrus déployés par l'entourage royal en vue de médiatiser les activités des souverains, le message ne passe pas encore suffisamment bien.

Tout dépend de la personnalité de chacun. Les Belges sont plus introvertis que les Néerlandais et surtout que les personnes de culture latine, comme la Reine Máxima. Si les ambassadeurs royaux belges veulent mieux promouvoir leur pays, ils devront renforcer leur aura. Doivent-ils copier leurs voisins néerlandais pour autant? Certainement pas. Ce ne serait d'ailleurs pas du goût des Belges. Cela étant, montrer un peu plus qu'ils sont aussi glamours et modernes que travailleurs pourrait faire des miracles en termes d'image. Une mission pour des spin doctors professionnels ?