Le message ultime de Philippe et Mathilde

Cette année, la séance photos s'est déroulée à Bruxelles, où les souverains et leurs enfants avaient décidé de rester en ce début de vacances. Après les attaques du 22 mars dernier, le couple royal voulait montrer que la vie avait repris son cours dans la capitale belge et qu'il y avait beaucoup de belles choses à y découvrir. Et comment mieux le prouver qu'en donnant eux-mêmes l'exemple avec leurs propres enfants ?

