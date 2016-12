Le retour de Paola

"Je suis parmi vous ce soir en tant que mère, grand-mère et, pour la première fois, arrière-grand-mère" : c'est par ces mots que la Reine Paola a commencé son discours à l'occasion du 15e anniversaire de l'organisme Missing Children Europe pour lequel elle s'investit depuis de nombreuses années. Le Roi Albert et la Princesse Astrid, qui l'accompagnaient, étaient rayonnants. L'arrivée d'Anna Astrid, le premier enfant du Prince Amedeo et de son épouse Lili, les comble tous trois de bonheur.

