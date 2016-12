Les robes de mariée royales

Une jeune fille épouse son beau prince dans une ravissante robe de princesse immaculée et se transforme à son tour en princesse. C'est ainsi que se terminent invariablement tous les contes de fées et c'est aussi le rêve de tellement de jeunes filles ! La robe emblématique dans laquelle l'actrice hollywoodienne Grace Kelly a dit oui au Prince Rainier de Monaco, la robe somptueuse portée par Diana Spencer pour le plus célèbre mariage du 20e siècle ou la magnifique robe de sa belle-fille Kate, admirée par deux milliards de personnes aux quatre coins du monde en ce jour du 29 avril 2011... La robe de mariée est le symbole par excellence de grandes noces royales et elle continue de fasciner des années après l'événement. Pas étonnant que les robes nuptiales des princesses soient copiées par des milliers d'autres femmes dont les noces ne sont pas nécessairement médiatisées... Des femmes qui doivent toute cette tradition à la Reine Victoria de Grande-Bretagne. C'est en effet depuis le mariage de la souveraine que la robe de mariée "blanche" symbolise l'amour et le bonheur.