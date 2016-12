Les robes originales

La palme de la robe plus originale est décernée à la Princesse Mabel des Pays-Bas. Le duo de créateurs néerlandais Viktor & Rolf a créé pour cette jeune femme de caractère un modèle tout aussi atypique rehaussé de 248 noeuds de dimensions différentes. Une équipe de quatre personnes a travaillé pendant plus de 600 heures à sa réalisation. La robe a été autant applaudie que critiquée et n'a pas inspiré de nombreuses autres mariées. Mabel a elle-même qualifié cette création de "classique avec un petit clin d'oeil". L'épouse du Prince Friso a fait confectionner une robe du même style pour le baptême de ses enfants.

