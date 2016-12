Masako Owada

Un jour, à la disparition de l'Empereur Akihito, elle sera impératrice de l'un des trônes les plus emblématiques et les plus vieux au monde. Néanmoins - et même si les lois régissant le trône du chrysanthème sont formelles - depuis le discours du souverain avouant sa difficulté de plus en plus grande à assumer les tâches qui lui sont confiées -, il est fort à parier que, dans les mois qui viennent, Masako soit, de plus en plus, propulsée sur le devant de la scène. Royals revient sur le parcours de la future 126e Impératrice du Japon. Un portrait entre gris clair et gris foncé.

Vous pouvez lire l'intégralité de l'article dans le numéro de novembre-décembre 2016 de Royals Hors Série.