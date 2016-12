Máxima, une souveraine créative et polyvalente

Le 17 mai dernier, la Reine Máxima a célébré son 45e anniversaire. Il y a 15 ans, Beatrix lui a par ailleurs offert un cadeau d'anniversaire hors du commun : la nationalité néerlandaise. Depuis lors, Máxima a accompli de grandes choses. Peu à peu, le peuple néerlandais est tombé sous le charme de cette femme qui a grandi en Argentine. Depuis des années, elle caracole en tête des sondages de popularité, loin devant Willem-Alexander, son époux, et Beatrix, sa belle-mère. Son travail est également de plus en plus reconnu au niveau international. Tout cela ne lui a toutefois pas été servi sur un plateau d'argent. Son secret ? Des efforts soutenus, une bonne dose de flegme typiquement hollandais et une touche de glamour qui sied si bien aux têtes couronnées.

