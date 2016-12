Noces de bois au Bhoutan

Ils sont jeunes. Ils sont beaux. Leur grâce et leur aura font rayonner leur petit royaume aux quatre coins du monde. Le 13 octobre, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck du Bhoutan - cinquième monarque de la dynastie Wangchuck - et son épouse, la très belle Jetsun Pema, fêtaient leurs cinq ans de mariage. L'occasion, pour nous, d'évoquer la très romantique - et trop méconnue - histoire des "Kate et William de l'Himalaya".

Vous pouvez lire l'intégralité de l'article dans le numéro de janvier 2017 de Royals.