Philippe et Mathilde en visite chez leurs voisins

La visite d'Etat de trois jours du Roi Philippe et de la Reine Mathilde aux Pays-Bas a été l'équivalent royal d'une après-midi entre voisins. Willem-Alexander et Philippe se connaissent bien, partagent une bonne partie de leur histoire (familiale) et sont tous deux montés sur le trône en 2013. Quant à Mathilde et Máxima, elles s'entendent à merveille. Cette fois encore, les souveraines ont prouvé qu'elles formaient "l'équipe de rêve" des deux pays.

Vous pouvez lire l'intégralité de l'article dans le numéro de janvier-février 2017 de Royals Hors Série.