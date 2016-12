Royales colonies de vacances

Nostalgie. Déjà, les vacances sont finies ! Dans ces pages, couleur du soleil, Royals vous propose de faire un bond dans le temps. L'espace de quelques clichés volés, on vous fait revivre l'été des rois et des reines, des princes et des princesses. Bord de mer ou verte campagne, balades sur terre ferme ou virées en eaux bleu turquoise, en toute décontraction ou toujours très élégants, Philippe et Mathilde, Albert et Paola, Nicolas et Tatiana, Margrethe, Mohammed VI, Emmanuel Philibert... nous ont laissé évoluer dans leur sillage. Histoire de tout vous raconter.

Vous pouvez lire l'intégralité de l'article dans le numéro de novembre 2016 de Royals.