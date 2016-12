When Harry met Meghan

Le Prince Harry a-t-il enfin trouvé l'élue de son coeur ? Cela en a tout l'air. Non seulement le Palais de Kensington a confirmé dans un communiqué officiel la relation du prince, âgé de 32 ans, avec l'actrice américaine Meghan Markle (35 ans), mais en plus, le fils cadet du Prince héritier Charles et de la défunte Princesse Diana, a lui-même fait une déclaration fracassante afin de laisser la demoiselle en paix. "Le Prince Harry se fait du souci pour la sécurité de Miss Markle et se sent profondément déçu de ne pas être en mesure de la protéger", pouvait-on lire dans le communiqué. Si ce n'est pas chevaleresque et romantique...

