Série podcasts : Féminisme (4/4)

Un podcast à soi

Charlotte Bienaimé, la créatrice de ce podcast mais aussi journaliste et documentariste, n'a clairement pas choisi ce nom par hasard, un écho au célèbre ouvrage Une chambre à soi de Virginia Woolf. Durant une heure, elle nous transporte dans un mélange de réflexions personnelles, de récits, de documentaires, de paroles d'experts et de lecture de textes, avec pour trame de fond des questions de société liées à l'égalité entre les femmes et les hommes. A titre d'exemples, la parentalité, le pouvoir médical sur le corps des femmes, les nounous et le vécu du féminisme par les femmes noires ont été abordés tout au long de cette année. Et si la thématique plus générale du féminisme vous intéresse, je vous recommande de lire Féministes du monde arabe : enquête sur une génération qui change le monde, son premier livre paru en 2016 aux éditions Les Arènes.

Où écouter le podcast? https://www.arteradio.com/emission/un_podcast_soi

Génération XX

Génération XX ou le podcast des femmes qui entreprennent. Chaque épisode est consacré à l'une d'entre elles, toutes différentes mais toutes passionnées, inspirées et inspirantes. Siam Jibril, maîtresse de cérémonie, souhaite avant tout partager de bonnes ondes et mettre en valeur la diversité des parcours. Ici, pas de recette miracle pour mener à bien son projet personnel mais beaucoup de créativité, de motivation et de talent.

Où écouter le podcast ? https://www.generationxx.fr/les-invitees-du-podcast/

La Poudre

Lauren Bastide, journaliste pendant plusieurs années pour le magazine Elle et meneuse de l'émission Les Savantes sur France Inter (à découvrir ci-dessous), propose ici une série d'entretiens axés sur le féminisme et diffusée sur Nouvelles Ecoutes. Le cadre : elle reçoit des femmes qu'elle admire dans une chambre d'hôtel et les interroge sur leur approche du féminisme, du militantisme ainsi que sur leur vécu de femme au 21ème siècle. Marlène Schiappa, Alice Diop, Assa Traoré, Marie-Agnès Gillot ou encore Leïla Slimani se sont déjà prêtées au jeu. La poudre "parce qu'elle peut être légère ou compacte, d'escampette ou de perlimpinpin. On peut la faire parler, y mettre le feu. C'est une traînée, la poudre. Et j'aime bien les traînées" explique Lauren Bastide dans son teaser.

Où écouter le podcast ? http://www.nouvellesecoutes.fr/la-poudre/

Les Savantes

Les Savantes, émission de France Inter menée par Lauren Bastide, donne la voix aux femmes de sciences, aux chercheuses féministes distinguées dans leur domaine. Ces scientifiques partagent leur expérience dans des domaines presque exclusivement masculins. Trois mots utilisés par France Inter pour décrire ce podcast "liberté, égalité, sororité" faisant la part belle aux neurobiologistes, historiennes, mathématiciennes, sociologues ou encore économistes. Une autre manière d'appréhender la science.

Où écouter le podcast ? https://www.franceinter.fr/emissions/les-savantes

Nouveau chapitre

Nouveau Chapitre a été créé par Marie Boyer-Aubert, fondatrice par ailleurs de Joli Bump, des vêtements conçus pour être portés avant, pendant et après la grossesse. Ce podcast est fondé autour de l'expérience incomparable de devenir mère. Chaque épisode est consacré à une invitée qui raconte sa vision de la maternité, le vécu de son nouveau double statut de femme et maman, et ce que signifie "être mère" pour elle. Nouveau Chapitre contribue ainsi à transmettre, informer et libérer la parole des mamans.

Où écouter le podcast ? https://www.jolibump.com/fr/podcast/podcast-10

Le cabinet de curiosité féminine

"Des hommes et des femmes convaincus que la sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement", telle est la devise de cette émission. De la légèreté donc mais sans tabou et une bonne dose d'humour mais sans vulgarité, sont les maîtres mots de ce podcast créé par l'association du même nom. Joe y mène la danse, entourée d'Alexia Bacouël, fondatrice de l'association et sexothérapeute, de Claire Alquier, sexologue, et de Cécile Martin, comédienne qui propose des lectures érotiques. Au programme : masturbation féminine, orgasme féminin et masculin, le poil, les sextoys ou encore sexualité et VIH.

N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet qui regorge de bons articles en tout genre mais aussi de "sexorama", des tours d'horizon d'infos récentes sur les genres et sexualités.

Où écouter le podcast ? https://cabinetsdecuriosites.fr/category/podcasts-des-emissions/

Leila Fery