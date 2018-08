Série podcasts : Société (3/4)

Grand bien vous fasse (France Inter)

Emission quotidienne de France Inter, dans laquelle Ali Rebeihi aborde un thème de société, de psychologie, de santé, de famille, bref de la vie quotidienne. Au vu de la diversité des sujets présentés, ce podcast permet de s'attarder sur des thématiques auxquelles on n'aurait pas forcément prêté l'oreille. Grâce à son naturel, sa bienveillance et ses intervenants et chroniqueurs de qualité, Ali Rebehi endosse à merveille son rôle de vulgarisateur. Véritable passeur d'idées, l'animateur propose un regard éclectique et très ouvert sur le monde. Aucun sujet n'est tabou ou dévalorisé. De l'histoire de nos poils et cheveux, à notre rapport au temps qui passe, en passant par le flexitarisme, la dépendance affective ou la vie façon Ikea, tout est définitivement question de curiosité.

Où écouter le podcast ?https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse

Une bonne tasse d'été : la version été de "Grand bien vous fasse".

Marie Sauvion, aux commandes de cette émission, se prête très bien à l'exercice, avec beaucoup de spontanéité et une voix enjouée qui donne le sourire aux lèvres et une bonne humeur inégalée dès les premières phrases de son introduction. Les thématiques abordées sont dans le même esprit que celles d'Ali Rebeihi. Cette saison, des sujets tels que l'éducation pour l'égalité, les nouvelles formes d'alimentation, à quoi ressemblent nos photos, et beaucoup d'autres encore ont été passés en revue dans cette émission plus que conviviale.

Où écouter le podcast ?https://www.franceinter.fr/emissions/une-bonne-tasse-d-ete

Demain la veille (France Inter)

Demain la veille ou le podcast qui questionne nos futurs. Dorothée Barba et ses intervenants vous prennent par la main pour une visite guidée de l'avenir : que mangera-t-on en 2050 ? à quoi ressemblera l'école de demain ? Le travail existera-t-il encore ? Autant de questions soulevées dans cette émission qui servent à élargir le champ des possibles pour l'avenir. Idéal pour mieux penser la société de demain.

Où écouter le podcast ?https://www.franceinter.fr/emissions/demain-la-veille

Un épisode et j'arrête (Binge Audio)

C'est le podcast de l'Association française des Critiques de Séries (ACS), présenté toutes les semaines par Pierre Langlais. Cette association se bat pour la reconnaissance d'un métier de critique de série, mais aussi la reconnaissance de cette forme artistique qui a encore du mal à acquérir ses lettres de noblesse en France. Parfois l'émission est consacrée à une série en particulier, parfois à une thématique plus large telle que le genre de la dystopie (pourquoi imaginer toujours le pire et pourquoi ça marche ?) ou encore la façon dont les séries ont reflété le mouvement #MeToo.

Où écouter le podcast ?https://www.binge.audio/category/uej/

Transfert (Slate)

Transfert est un podcast créé par Charlotte Pudlowski pour la plateforme de Slate. Le concept ? Des anonymes livrent un épisode de leur vie, une histoire excitante, prenante ou émouvante. Véritable plongée dans l'intimité de votre voisin, collègue ou ami, bref, dans l'intimité de nos semblables. Des paroles individuelles, mais avec un écho universel indéniable. Aucune question de journaliste. Aucun avis d'experts. La parole est entièrement laissée aux témoignages.

Où écouter le podcast ?http://www.slate.fr/podcasts/#transfert

LSD (France Culture)

LSD, ou La Série Documentaire : un titre qui fait écho au côté addictif de la série. Présentée par Perrine Kervran, cette émission de 50 minutes a pour ambition de donner quelques échos du réel. Un thème, quatre épisodes, à la fois indépendants et complémentaires. Un sujet décliné en quatre volets d'une heure : ici, le documentaire se veut feuilleton. Interroger la relation soignant-soigné, le génie des bébés, le cheminement de la plante aux médicaments ou encore les variations sur la beauté : il s'agit de documenter les savoirs, cultures et vécus.

Où écouter le podcast ?https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire

Les pieds sur terre (France Culture)

Cette émission documentaire produite par Sonia Kronlund est calquée sur la formule de la célèbre émission radiophonique américaineThis American Life pour donner uniquement la parole aux citoyens et aux gens de terrain. Ainsi, comme pour "Transfert", le ou la journaliste disparaît totalement de la piste sonore. L'émission part souvent d'un fait divers pour amenerin fine l'auditeur à s'interroger plus généralement sur un thème de société : mariages blancs, la relation entre le corps et l'argent, l'enfer des maisons de retraite et bien d'autres encore.

Où écouter le podcast ? https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre

Leila Fery