Série podcasts : Voyager (1/4)

Le temps d'un bivouac (France Inter)

"Bivouac" : petit campement permettant de passer la nuit en pleine nature. Rien que ce mot vous évoque les grands espaces. Dans cette émission de France Inter diffusée exclusivement en été, Daniel Fiévet y propose des sujets très divers qui passionneront les voyageurs dans l'âme. De la transhumance, aux routes du thé en passant par une émission consacrée à l'écoute des musiques d'ailleurs ou aux blog-trotteurs, tous nos sens sont mis en éveil. Et pour les passionnés d'Histoire, une fois par semaine, l'hôte de ce podcast nous emmène sur les pas d'un voyageur d'hier célèbre comme Jack Kerouac, mais aussi Jacques Brel ou encore Arthur Rimbaud.

La page du podcast : https://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-d-un-bivouac

À l'aventure (Radio Nova)

Les ciels de la planète vus depuis un ULM, l'Afrique parcourue en skateboard, une traversée de l'Himalaya à vélo ou encore une expédition au Kilimandjaro par un sportif paraplégique, et de nombreuses autres aventures, c'est ce que propose ce podcast présenté par Thierry Paret. Dans chaque épisode d'une trentaine de minutes, un invité nous livre sa soif d'aventure, son irrépressible envie de se dépasser. Leurs expériences nous laissent rêveurs.

La page du podcast : http://www.nova.fr/radionova/podcast-a-l-aventure

Carnets de voyage (Europe1)

Sophie Larmoyer y dresse le panorama de grands sujets d'actualité vus de l'étranger grâce à des correspondants et des envoyés spéciaux. En une quarantaine de minutes, vos oreilles seront transportées du Brésil à l'Afghanistan via le Portugal. Vous y découvrirez des thèmes aussi variés que le business de la mode évangélique brésilienne, le ras-le-bol des Lisboètes face aux expatriés français malgré l'économie florissante ou encore le ressenti de citoyens de Kaboul face aux attentats incessants.

La page du podcast : http://www.europe1.fr/emissions/carnets-du-monde

La Bougeotte (Nouvelles Écoutes)

Un podcast entièrement consacré aux femmes qui voyagent, en solo ou entre amis. Laura, Daisy et Marine sont journalistes et voyageuses. L'histoire de cette aventure auditive est née autour de leur passion commune. Ces trois baroudeuses abordent les spécificités à voyager en tant que femmes : gérer ses règles dans un bivouac au milieu du désert, adapter sa tenue à des moeurs religieuses différentes, et toutes les questions liées à la sécurité. Durant une quarantaine de minutes, elles tordent le cou aux clichés et poussent les auditeurs à dépasser les constructions sociales selon lesquelles une femme serait forcément plus vulnérable et moins débrouillarde. Elles remettent l'église au milieu du village et rappellent que la réalité, c'est qu'en tant que femme, on a appris à évaluer des risques toute notre vie. Si l'on sait le faire ici, alors, on sait le faire partout. Leurs invitées partagent leurs expériences, leurs conseils. Ce trio vocal donne vraiment l'envie et la confiance pour oser partir à l'aventure seule.

La page du podcast : http://labougeottepodcast.lepodcast.fr/

Nomade digital (blog)

Ici, pas de description de pays, de paysages à couper le souffle ou d'aventure. Nomade digital, c'est l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leur revenu, pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Les hôtes, Paul et Stan, tous deux nomades digitaux, prennent leur micro pour parler entrepreneuriat, productivité et voyage. Un podcast un peu geek sur les bords, mais savoureux. Le podcast de ceux qui tiennent à leur wifi plus qu'à leur vie.

La page du podcast : https://nomadedigitalpodcast.com/

Sur les routes d'Asie (blog)

Sur les routes d'Asie propose un véritable panorama de ce merveilleux continent, de la Birmanie, à l'Inde, la Chine, les Philippines, ou encore le Tibet et le Japon. Expatrié depuis huit ans en Asie, Romain, l'hôte de ce podcast, a à coeur de faire découvrir le continent asiatique et sa myriade de cultures. Souvent accompagné de Thierry, son cousin et spécialiste du tourisme d'aventures en Asie, parfois par des personnes qu'il a rencontrées au fil de ses pérégrinations, Romain nous transporte dans des régions hors des sentiers battus, l'oreille bercée par des récits passionnés, le tout ponctué de conseils inédits. Les thèmes abordés sont variés : l'architecture européenne à Bangkok, l'Asie centrale à vélo, le tourisme et le bouddhisme au Laos, l'art contemporain à Naoshima et Teshima, etc. Un vrai moment d'évasion.

La page du podcast : http://www.surlesroutesdelasie.com

