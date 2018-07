Treize guinguettes estivales enfants admis à Bruxelles

Maurice - Parc du Cinquantenaire (Bruxelles)

Salsa et Lindy Hop y sont les maîtres danseurs. Mais c'est sans oublier des concerts rock'n'roll et des soirées électroniques, des cours de yoga et des tournois de pétanque...

Gisèle - Abbaye de la Cambre (Ixelles)

Entourée d'arbres et de gazon, venez-vous y prélasser, chaises longues et yoga au rendez-vous.

Fabiola - Parc du Rois Baudouin (Jette)

On y pratique le Tai chi et la méditation alors que les enfants s'y régalent de contes mystérieux. Également Chill Out électronique et concerts folks.

Henri - Parc George Henri (Woluwe-Saint-Lambert)

Le mardi c'est Jam session, le jeudi c'est Lindy Hop, le vendredi c'est apéro Tango... Mais il y a des lives aussi et des cours de yoga.

La guinguette du Parc de Forest (Forest).

Des boissons au bar, des préparations maison, des jeux à votre disposition, des transats, une belle terrasse, mais aussi une série d'évènements musicaux, dansants, créatifs, informatifs, sportifs...

Emile - Parc Duden (Forest).

En haut du Square Lainé, venez profiter du bar et de restauration Good Food tout l'été.

Bar Eliza - Parc Elisabeth (Koelkerberg)

Venez profiter de la terrasse en bois du Bar Eliza ou l'on vous propose des repas légers, des jus frais ou de bonnes bières urbaines. Le kiosque, avec à l'intérieur le plus petit cinéma de Bruxelles et à l'extérieur d'envoûtantes balançoires. Vous trouverez en permanence des crayons de couleur, de la peinture, des ballons, des raquettes de badminton, du papier crépon et des jeux de construction... pour occuper les enfants.

La laiterie - Parc Josaphat (Schaerbeek)

Le Woodpecker s'installe au Parc Josaphat pour vous offrir ses excellent oeufs pochés, boissons maison et cocktails.Concerts et musique au rendez-vous.

Buvette Sint-Sebastiaan - Parc Josaphat (Schaerbeek)

La buvette c'est des bières artisanales, des vins naturels, des boissons chaudes ou rafraîchissantes et des événements culinaires pour les gourmets et les bonnes fourchettes. Apéros festifs, dj set, concerts, compétitions de tir à l'arc à la perche verticale rythment la vie de cette buvette.

Woodpecker - Bois de la Cambre (Bruxelles)

Au milieu du magnifique Bois de la Cambre, un bar saisonnier avec restauration et boissons faites-maison. Parfois, des concerts et de quoi faire des activités tout autour avec les enfants.

Au bord de l'eau - Canal (Laeken)

Un lieu de rencontre, un espace de jeux et le Bar de l'eau qui vous accueille pour la fête du dimanche avec animations pour petits et grands.

Bruxelles les bains - Quais (Bruxelles)

Tout l'été, les abords de la place Sainctelette se métamorphoseront en oasis géante conviant gratuitement petits et grands : somnoler au soleil, danser, s'adonner à des jeux créatifs, faire ou découvrir des sports, regarder un film sur écran géant, déguster une glace ou un apéro sur un transat, découvrir un plat original.

Tandem café - Centre communautaire maritime (Molenbeek).

Café vélo pop-up qui se veut un lieu ouvert et convivial autour du vélo et de l'alimentation de qualité : petite restauration, café, atelier et accessoires vélo.

Quand ?

Pour les beaux jours ou juste durant l'été. Les ouvertures et les horaires diffèrent en fonction des lieux et surtout en fonction de la météo. Pensez à consulter les sites respectifs pour les horaires et l'agenda.