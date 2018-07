Un fonds d'investissement belge exclusivement féminin

Avec "We are Jane", la Belgique dispose désormais d'un fonds d'investissement exclusivement destiné aux femmes entrepreneuses, rapportent vendredi De Standaard et Het Nieuwsblad. Selon la cofondatrice Conny Vandendriessche, les femmes ont en effet trop peu d'opportunités et l'ambiance est encore assez machiste dans le secteur du capital à risque.