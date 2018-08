Un nouveau mensuel pour répondre aux questions scientifiques des petits curieux

Intéresser les enfants à la science n'est pas toujours évident. Même si elle constitue un terrain de jeu et un vivier de questions quasi illimités, trouver la bonne approche - à la fois rigoureuse et pédagogique - pour hameçonner les novices à travers un magazine, à l'heure du tout écran, est un véritable défi.

C'est celui, honorable, que relève ce nouveau magazine, sorti de l'écurie Milan (Wapiti, ImagesDoc, J'aime lire). Il s'articule autour d'une petite bande de curieux auquels les enfants s'identifieront via le traditionnel "et toi t'es qui ?" - en deux temps trois mouvements. Bonne manière d'assimiler les notions abordées. Ce mensuel s'ouvre sur un "récit-docu", qui permet de se plonger sur une problématique - ici "Pourquoi la Terre est ronde" - grâce au truchement de nos petits héros du quotidien. A la fin de l'histoire, un poster récapitulatif, mêle photo, illustrations, chiffres et faits scientifiques. Sans oublier des jeux, parce que quoi de mieux que d'apprendre en s'amusant. Le tout élaboré en collaboration avec l'expert du mois, qu'il soit astrophysicien, chimiste ou paléontologue. Et comme on est au XXIe siècle, le petit lecteur peut aussi retrouver une vidéo sur le site des Curionautes, résumant la notion abordée en quelques minutes.

Une fois que vos minots auront tout compris de cette question scientifico-existentielle, ils pourront se détendre au fil des rubriques: la curio-photo, Une passion quatre métiers, la gazette avec l'actualité sciences du mois. Enfin, le rendez-vous mensuel pour les fanas du concours Lépine, à savoir l'histoire d'une invention racontée en bd, et puis la page verte consacrée à une initiative écolo. Ce rendez-vous mensuel s'achève sur un "carnet scientastique" à composer, pour passer à l'acte, observer un phénomène physique et tirer des conclusions comme un vrai scientifique. Pour ce premier numéro, ce sont les nuages qui sont dans le viseur. Histoire de garder un peu la tête en vacances.