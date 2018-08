Une vingtaine de bars et restos bruxellois se positionnent en faveur de l'allaitement

Les mamans peuvent désormais allaiter en toute commodité dans une vingtaine de bars et restaurants bruxellois. Bianca Debaets, la secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise et membre du Collège de la Commission communautaire flamande (VGC) chargée du Bien-être et de la Santé, ainsi que le groupe de sages-femmes mobiles "Wheel of care" ont lancé vendredi une campagne à cet égard.