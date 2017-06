Valentine a testé les écouteurs sans fil étanches

Courir dans les bois est devenu un rendez-vous avec moi-même. Façon saine de défouler mon corps trop sédentaire et d'évacuer les éventuelles pensées négatives. Pendant mes courses, j'aime écouter de la musique. Pour rythmer ma foulée, me motiver à piquer quelques pointes et pratiquer une petite méditation, dans mon refuge, en milieu de parcours.

...