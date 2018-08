Vélo: tous les bons plans belges

Production belge de vélos singuliers

Achielle, le vélo vintage : cette entreprise familiale sévit dans la production belge de vélo depuis 1946. Peut-être est-ce la raison pour laquelle leurs vélos ont un look vintage. Chacun d'eux est fabriqué sur commande et est entièrement personnalisable. Modèle, couleur, nombre de vitesses, type de freins, couleur des pneus, modèle de selle, couleur de la chaîne, tout est possible. Bref, en passant par les services d'Achielle, l'idée est moins d'acheter un vélo, que de concevoir votre vélo. Plus d'informations sur leur site internet : www.achielle.be

Noble Cycles et Jaegher, les vélos en acier: au coeur des Ardennes, dans son atelier arlonais Noble Cycles, Nicolas Noblet redonne au vélo d'acier ses lettres de noblesse. Si ce matériau est généralement associé à la lourdeur, cet artisan cadreur de métier prouve le contraire : avec un alliage de qualité, le cadre ne pèse pas beaucoup plus lourd qu'un modèle en carbone. En revanche, l'acier s'use moins vite et vieillit bien mieux. Un matériau plus écologique donc. Sa production peut sembler minime, puisqu'en moyenne trois vélos seulement sortent de son atelier chaque mois, mais la renommée de ses engins dépasse nos frontières puisqu'ils sont connus jusqu'au Japon et aux Etats-Unis. Jaegher est un atelier qui porte les mêmes valeurs et le même amour pour l'acier que Noble Cycles. Diel Vaneenooghe y fabrique des vélos de course sur mesure en acier. Ses vélos sont 100% belges : tout est fait dans l'atelier situé à Ruiselde, en Flandre occidentale. Les roues, la selle, en passant par les couleurs, tout est également personnalisable. Les passionnés de vélos y trouveront certainement leur compte puisque Jaegher travaille uniquement avec des selles Fizik et des pneus Challenge, des marques haut-de-gamme. Plus d'informations sur leurs sites internet respectifs : noblecycles.tumblr.com et jaegher.be

Cycad, le vélo insolite en bambou: Perrine Collin et Nars Gumangan sont les concepteurs de Cycad, un système de location de vélos en bambou et 100% bruxellois. Leur originalité : proposer des vélos classiques ou électriques en fonction des kilomètres parcourus. Donc, plus vous pédalez, moins vous payez. Ainsi, si vous parcourez moins de 200 km par mois, il vous en coûtera 124 euros. Si vous roulez plus, vous ne payerez plus que 103 euros. Bon à savoir aussi : Cycad prend en charge l'entretien, la maintenance et remplace votre vélo en cas de vol. Plus d'informations sur leur site internet : www.cycad.be

Cowboy, le vélo électrique connecté : la start-up belge Cowboy a lancé en avril dernier la vente de son premier vélo électrique connecté. Son atout majeur : pouvoir connecter son vélo à son smartphone. L'application mobile permet ainsi d'allumer ou d'éteindre le vélo, une véritable sécurité contre le vol. Grâce à celle-ci, il est également possible de connaître l'autonomie électrique restante, de consulter le nombre de kilomètres parcourus, la vitesse et l'historique des déplacements. L'autre avantage de ce vélo électrique est son poids : il ne pèse que 16 kilos, ce qui est plus léger que la moyenne. Sa batterie, quant à elle, permet une cinquantaine de kilomètres d'autonomie. Plus d'informations sur leur site internet : cowboy.bike

Socialiser autour du vélo : les cafés-vélos

Situé à deux pas de la Gare du Nord, le Marcel Bike Café est un lieu dédié aux amateurs de vélo mais aussi de bons produits. Leur mantra : "Vous avez un coup de pompe ? Votre vélo a besoin d'un coup de pompe ? Marcel vous accueille dans son café convivial". Un espace chaleureux où l'on peut prendre un café, manger une tartine ou, saison estivale oblige, prendre l'apéro. A côté du café, un espace atelier-vélo conçu pour y bricoler sa bécane. L'outillage est à disposition. Régler ses freins, changer sa chambre à air, tous ces ajustements sont possibles grâce à la présence permanente d'un expert pour vous aiguiller.

Marcel Bike Café 43 rue Georges Matheus - 1000 Saint-Josse-ten-Noode. Et leur site internet : www.marcelbikecafe.be

L'asbl bruxelloise Cycloperativa est située dans le quartier Anneessens se base également sur le concept de café-vélo. Son mot d'ordre est la "vélonomie", soit le pouvoir par le vélo via la récupération, le matériel seconde-main, le travail manuel, le do-it-yourself. Cycloperativa met gratuitement à disposition un espace de réparation et des outils. Les composants neufs comme les chambres à air, les freins, les câbles sont bon marché. Et le prix est libre pour les pièces de seconde-main. Bien entendu, l'espace café fait la promotion des produits locaux et vend même une bière personnalisée Cycloperativa de la Brasserie de la Senne. Cycloperativa, 124, rue Van Artevelde - 1000 Bruxelles. Et leur site internet :

cycloperativa.org/

Dans la même veine, le café-vélo Tandem propose lui aussi une petite restauration, un atelier et des accessoires pour les vélos. Des mécaniciens se relayent dans l'atelier pour aider les amateurs de vélo à effectuer les petites réparations. Si vous êtes aguerri, libre à vous d'utiliser les outils sur place. Son concept est légèrement différent : depuis deux ans, il se décline sous forme d'un pop-up café estival. Présent en 2017 sur Etterbeek, il était situé cet été à Molenbeek. Le Tandem café, c'est déjà fini pour cette saison mais ses concepteurs cherchent un lieu définitif où s'établir. A suivre donc.

Tandem, rue Vandenboogaerde 93 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean. Et leur site internet : tandemcafe.be

Les boutiques pour bikers

Becycled, la plateforme en ligne autour du tout vélo : Becycled est un site d'e-commerce proposant l'achat de vélos et de pièces détachées. Cette plateforme rassemble les offres des particuliers et des commerçants locaux. Tout un chacun peut y acheter ou y vendre du matériel de vélo neuf ou d'occasion. On y trouve de tout : des vélos, des cadenas, des tubes, des moniteurs de fréquence cardiaque et même des maillots signés. Plus d'informations sur leur site internet : www.becycled.be

Bikkenekest une boutique située dans les Marolles et dédiée au vélo personnalisable vintage, rétro, néo-rétro et fixies. Ils travaillent en partenariat avec la marque belge Achielle. Des vêtements et accessoires mode y sont aussi disponibles.

Bikkenek, 6 Place du Jeu de Balle - 1000 Bruxelles. Et leur site internet : bikkenek.be/

Evénements bruxellois pour cyclistes

Les ateliers de la rue Vootsont situés à Woluwe-Saint-Lambert proposent d'apprendre à entretenir et réparer son vélo via des ateliers participatifs de mécanique. Les prix de ces ateliers varient de 5 à 15 euros.

Ils sont également à l'origine du projet "1 vélo pour 10 ans", désormais en place dans toute la Wallonie et à Bruxelles, qui permet à un enfant de toujours pouvoir rouler sur un vélo adapté à son âge et à sa taille. Les vélos proposés sont de seconde main, de qualité et régulièrement remis à neuf. Concrètement, l'enfant se rend dans un atelier, signe un contrat et repart avec un vélo adapté à ses besoins. Dès que celui-ci est trop petit, l'enfant retourne à l'atelier et remet son vélo en état avec l'aide d'un mécanicien. Il peut alors l'échanger contre un vélo plus grand et davantage adapté. Le tout via une sorte d'abonnement qui court sur une décennie : 65 euros en Wallonie et 120 euros à Bruxelles (où l'on vous demandera aussi 80 euros de caution).

Si cette initiative est économiquement avantageuse, elle porte également une valeur éducative : rendre les enfants responsables et autonomes en leur apprenant les bases de la mécanique vélo.

Les ateliers de la rue Voot, 91 rue Voot - 1200 Woluwe-Saint-Lambert. Le site internet "1 vélo pour 10 ans" : 1velopour10ans.be

Critical Mass : cette fameuse manifestation regroupe à Bruxelles plus de 200 citoyens à vélos, en rollers, en skateboards ou équipés de tout autre moyen de transport sans moteur. Elle se déroule le dernier vendredi du mois, simultanément dans plus d'une centaine de villes dans le monde.

Ce mouvement originaire de San Francisco est à la fois festif et revendicateur : son objectif est de changer les mentalités des usagers et des services autorités publiques. A Bruxelles, la Critical Mass réclame davantage d'infrastructures sécurisées pour les cyclistes. Il s'agit également de faire comprendre aux citoyens que le vélo est un moyen de transport rapide, économique et écologique. Pour résumer, un moyen de transport d'avenir.

Leila Fery