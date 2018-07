"Visez juste", grande action de tri des déchets au parc de Laeken cet été

Fost Plus a lancé, en ce début de période de vacances d'été, avec Bruxelles-Environnement et Bruxelles Propreté, un projet pilote de propreté et de tri des déchets dans le parc de Laeken. Cet espace vert est privilégié par de nombreux habitants de la capitale et les touristes pour des pique-niques, ce qui génère beaucoup de déchets d'emballage d'aliments et de boissons.