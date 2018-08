Votre horoscope chinois de l'été (5)

Rat

Les malentendus et les complications bouleversent la vie de couple du Rat. La faute à ses illusions trop grandes et ses rêves un peu trop fous, qui l'empêchent de voir la réalité en face. Néanmoins, l'embellie arrive à grands pas: il suffit de la vouloir... et d'y croire.

Buffle

Les petites attentions font les grands plaisirs. Le Buffle l'a très bien compris, prenant soin de son partenaire comme de son équipe de travail. Cela dit, les chouchouter, c'est une chose, mais être à leur écoute, c'est encore plus important et efficace pour progresser.

Tigre

Les états d'âme et les remises en question s'invitent dans la vie du Tigre, donnant quelques teintes moroses à son été. A lui de les combattre avec sa légendaire énergie, sa fougue et son sens de la fête, qui vont se charger de repeindre avec goût l'arc-en-ciel de sa vie.

Chat

Plus conquérant que jamais, le Chat obtiendra tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Grâce à quoi? Son obstination et ses humeurs estivales, qui viendront à bout de n'importe quel pépin. Côté coeur, les rapports sont à la fois toniques, bénéfiques et idylliques.

Dragon

Au diable, la paresse! Le Dragon prend les choses en main, s'organise, réfléchit, affûte ses armes et part à la conquête de nouveaux territoires. Il a même le droit de se montrer désinvolte et imprudent, car la chance l'accompagnera. Une période fastueuse et électrique.

Serpent

De nouvelles expériences et de belles rencontres rassurent le Serpent, lui donnant l'impulsion nécessaire qui lui manquait jusque-là pour élargir un peu son cadre de vie habituel. Méthodique et décidé, il prend même le temps de se remettre en question, et il a bien raison.

Cheval

Le Cheval a envie de changer de mode de vie, d'ambiance et de décor. Grand bien lui fasse: cela lui apportera de belles satisfactions qui rendront son été chatoyant. Côté coeur, il profitera de journées mémorables et de soirées endiablées, faites d'exotisme et de passion.

Chèvre

Un esprit conciliant et une attitude compréhensive seront les meilleurs atouts de la Chèvre pour aplanir les difficultés ou gommer les blocages. La bonne volonté des autres sera également très précieuse: à elle de ne pas la gâcher avec son impatience ou ses humeurs!

Singe

Les amis ont besoin du Singe, tandis que lui a besoin de ses amis. Autant dire qu'une entente parfaite se dessine avec ceux qui, chaque jour, l'aident à se sentir mieux et à faire bonifier ses projets. En amour, même topo: une douce harmonie donne du baume à son couple.

Coq

Le flair du Coq est irréprochable: il sent venir les orages et les tempêtes. Cela lui permet à la fois d'anticiper et de contourner les obstacles susceptibles de freiner ses élans. Mieux: grâce à ses intuitions, il parvient à éviter les conflits amoureux, et cela n'a pas de prix.

Chien

En ce moment, dans le quotidien du Chien, le coeur prend le pas sur la raison, mais sans exagération. Mélanger un grain de folie à sa sagesse est toujours une bonne idée, surtout quand on ressent le besoin de vibrer et de laisser éclater ses émotions. A bon entendeur...

Cochon

Conscient des réalités, le Cochon planifie ses journées avec mesure et agilité, tout en prenant soin de ne pas ajouter trop de couches à ses doutes. Il laisse donc peu de place à l'improvisation. Sauf côté coeur, où plane cet étrange et excitant parfum d'incertitude.

Par Jacques Bohère