Votre horoscope chinois de l'été (6)

Rat

Ses passions du moment: plaire et séduire. Ainsi, le Rat use de ses charmes avec conviction et brio, ceci afin d'atteindre des objectifs un peu trop éloignés à son goût. Pourtant, le chemin reste laborieux, car il est amené à prendre quelques risques pour que tout soit parfait.

Buffle

Hostile aux changements, le Buffle favorise le statu quo. Par sécurité ou par paresse, il préfère suivre la voie qu'il s'est tracé, en évitant les litiges ou les discussions interminables. Résultat? Sa nervosité se transforme en sérénité, et son couple voit la vie en rose.

Tigre

Oubliés, les déboires sentimentaux ou les échecs professionnels! Le Tigre peut compter sur une période clémente et une chance presque insolente pour redresser la barre, hisser les voiles, profiter des vents favorables et repartir de plus belle vers de nouvelles aventures.

Chat

La vitalité du Chat est en hausse. Il est donc prêt à prendre tous les risques, à faire table rase du passé et à regarder l'avenir avec zénitude. Les tendres journées d'été sont placées sous le signe de la complicité et, côté coeur, on peut carrément parler de sensualité...

Dragon

Le Dragon aimerait beaucoup profiter de la vie, dépenser son argent à tout-va et organiser ses journées en fonction de ses seules humeurs. Hélas, il doit surtout être méfiant, car pour l'instant, ses passions ne sont pas compatibles avec la raison. La prudence s'impose.

Serpent

La force principale du Serpent: son équilibre. Il fait attention à sa santé, à l'osmose de son couple et au développement efficace de ses projets. Une rigueur qui le rassure, même s'il ne doit surtout pas hésiter à lâcher prise de temps en temps. Après tout, c'est l'été!

Cheval

Nerveux et anxieux, le Cheval n'est pas un très bon compagnon de route en ce moment. Rien de grave: il a juste besoin de s'aérer, voire de s'évader vers de nouveaux paysages. L'occasion de faire le point sur sa vie et ses envies, tout en se lançant de revigorants défis.

Chèvre

Surprises en vue pour la Chèvre: un coup de téléphone inattendu, une visite qui remue de vieux souvenirs ou des retrouvailles avec un ami d'antan. A côté de cela, elle continue à profiter joyeusement de cette période estivale, des idées plein la tête et le coeur en fête.

Singe

Tout s'arrange pour qui sait attendre. Ainsi, le Singe voit s'effacer les nuages sombres qui planaient autour de lui, retrouvant l'envie et l'enthousiasme qui le guident. Côté coeur, ce sont surtout les célibataires qui seront gâtés, avec des rencontres douces et sincères.

Coq

Une chouette période se dessine pour le Coq, avec des rencontres qui donneront vie à des projets, et des projets qui eux-mêmes vont semer de nouvelles idées. Bien sûr, il va gérer tout cela avec finesse et subtilité, aussi bien dans ses prises de position que ses négociations.

Chien

Le Chien va devoir faire face à quelques personnes mal-intentionnées, mais pas de panique: il aura assez de jugeote que pour sortir son épingle du jeu et démasquer les tricheurs. Côté coeur, l'amour s'amplifie au détour d'un voyage, et le climat est pour le moins chaud.

Cochon

Exigeant dans ses relations, le Cochon privilégie la raison au frissons. Il traverse ainsi une période faite de stabilité, d'honnêteté et d'efficacité, quitte à être un peu égoïste lorsque la situation l'exige. Cupidon, lui, se charge de lancer des flèches au bon moment...

Par Jacques Bohère