Votre horoscope chinois de l'été (7)

Rat

L'excès de confiance ou d'optimisme n'est pas forcément bon pour la santé. Mais cela permettra quand même au Rat d'avancer ses pions, quitte à devoir composer avec des petits obstacles inattendus. Côté relationnel, il traverse une phase de solitude qui apaise son esprit.

Buffle

La vie à deux est voluptueuse et décomplexée, ce qui a le don de rendre le Buffle d'excellente humeur. Même les célibataires auront de bonnes chances de ne plus l'être, en profitant de l'été pour affûter leurs armes de séduction. La passion sourit toujours aux audacieux...

Tigre

Le Tigre travaille sans que cela ne lui demande trop d'efforts. Tant mieux: cela lui permet de garder son énergie pour faire plaisir à sa famille et à ses amis, avec qui il passe de joyeux moments autour de tablées estivales aussi douces qu'endiablées. La belle vie, quoi!

Chat

Le coeur à l'ouvrage, le Chat se lève tôt, fait un peu de sport, mange sainement et refuse les excès pour se préparer doucement à la rentrée. Une vie sérieuse qui l'aide à faire le tri dans sa tête. Côté coeur, son énergie donne lieu à des échanges enflammés et complices.

Dragon

On sent que la fin de l'été arrive: le Dragon enchaîne déjà les prises de contact et les rendez-vous. Objectif? Frapper aux bonnes portes afin de mettre en chantier toutes les idées qui voyagent dans son esprit. Ou comment prendre les devants pour étonner tout le monde...

Serpent

Le sourire aux lèvres, le Serpent voit la vie comme une grande cour de récréation, avec des camarades de jeu, des sucreries et des ballons. Il s'amuse comme un petit fou, en oubliant soigneusement de faire ses devoirs. Bref, il ne prend rien au sérieux, et il a bien raison!

Cheval

Les journées du Cheval sont plutôt agréables, entre soleil et détente, apéros et barbecues entre amis. Même si la fin de l'été approche doucement, il ne voit pas l'intérêt de s'agiter avant l'heure. Côté coeur, il renonce à la routine pour jouer la carte de l'imagination.

Chèvre

Attention aux petites mésententes avec les amis de longue date! La Chèvre est un brin nerveuse en ce moment, et elle ferait mieux de tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de commettre l'irréparable. A côté de cela, la chance l'accompagne: elle doit en profiter.

Singe

L'austérité de ces derniers temps commence à céder sa place à la détente et à la joie. De quoi faire voguer le Singe dans l'euphorie, puisque cela l'incitera aux voyages et à une ouverture d'esprit. Côté coeur? "Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie", disait Ronsard.

Coq

Le Coq se montre convaincant dans les débats et incisif dans ses prises de position. Aussi, rien ne l'empêchera d'atteindre ses objectifs, et même les barrières le stimuleront. Mais ce n'est pas une raison pour mettre sa vie sentimentale de côté: sa moitié a besoin de lui.

Chien

Les horizons du Chien s'élargissent, ce qui lui apportera de nouvelles façons de voir les choses. Bienveillant envers tout le monde, y compris ses adversaires les plus coriaces, il se sentira pousser des ailes. Amis, amours et famille lui prêteront une confiance absolue.

Cochon

Le Cochon le sait: il est à un tournant important de son existence. Plusieurs possibilités s'offrent à lui, et il va devoir choisir avec perspicacité. Qu'il se rassure: ses décisions seront les bonnes, car il est guidé par une intuition qui ne le trahit que très rarement.

Par Jacques Bohère