10 activités gratuites dont profiter à Madrid

1. El Parque Del Buen Retiro - Le parc de Retiro

Peut-on vraiment affirmer que l'on a visité Madrid sans passer par le Parque Del Buen Retiro? C'est le parc le plus populaire de la ville ainsi qu'une des principales attractions de la capitale espagnole. Dans ce parc de 118 hectares, vous trouverez sculptures, balades en barque, petit marché autour du lac, fleurs et même concerts gratuits. De quoi profiter d'une belle journée sous le soleil de la capitale.

2. El Parque Europa - Mini Europe (taille réelle)

C'est un incontournable si vous visitez la ville avec des enfants. Ce parc sur le thème de l'Europe est une des plus grandes zones vertes de la ville. Composé de reproductions des monuments les plus emblématiques des grandes villes européennes, vous en prendrez plein les yeux. Un spectacle de fontaines et de son et lumière a également lieu tous les soirs. A ne pas manquer.

3. Estación de Atocha- Gare d'Atocha

Un jardin tropical situé en pleine gare? C'est l'incroyable mélange que donne El Estacion de Atocha. Situé dans l'ancien atrium, ce jardin vous donnera l'impression d'être perdu en pleine jungle. Elle abrite des plantes, une faune tropicale ainsi qu'une "piscine" de tortues qui attire de nombreux spectateurs.

4. Templo de Amòn - Temple de Amon

L'Egypte en plein coeur de Madrid, c'est possible. El Templo de Debod ou Templo de Amòn réside désormais à Madrid dans le Parque Del Oeste. Ce morceau de patrimoine égyptien est arrivé en Espagne lorsqu'un barrage a été construit en Egypte et a menacé de nombreuses pièces historiques. Les ingénieurs espagnols ont aidé le gouvernement égyptien à déplacer ces monuments et en retour, l'Egypte a fait don du temple en guise de remerciement. Petit conseil, rendez-vous au temple au coucher du soleil.

5. El Mercado Medieval, El Rastro - Le marché médiéval

En un claquement de doigts, retrouvez-vous au Moyen-Âge grâce au marché médiéval de la ville. Cet immense marché aux puces situé à 30 minutes du centre, vous fera faire un véritable bond dans le temps. Nourritures d'antan, spectacles en plein air, musiciens, danseurs, animaux et jeux d'époque, tout y est pour une ambiance des plus médiévales. Les dimacnes et jours fériés, de 9h à 15h à partir du 9 octobre.

6. Gran Via

Visiter Madrid passe aussi par une promenade le long de la Gran Via. C'est la rue la plus célèbre de la ville, cette rue bordée de boutiques et de restaurants et l'une des plus fréquentées de la ville. N'oubliez pas de lever la tête pour apprécier l'impressionnante architecture à chaque coin de rue.

7. Casa de Cervantès - Maison de Cervantès

Cette maison où l'on pense que l'écrivain est né, est une reconstitution d'une maison typique de cette époque. Tous les meubles et les accessoires sont du XVIe siècle et témoignent d'un morceau de l'histoire espagnole avec des pièces aussi curieuses que le chambre des dames ou le salon de coiffure. Vous pourrez même y voir une collection unique de livres de Don Quichotte, contenant des éditions aussi étranges que cette version illustrée par Dali, une version thailandaise et même Don Quichotte en bande dessinée.

8. Museo Prado - Musée Prado

Visiter Madrid c'est aussi profiter de l'art de la capitale. L'avantage de cette ville est que l'on peut accéder gratuitement au Musée Prado et y admirer des oeuvres de Goya, Velázquez ou Picasso, à condition de le visiter certains jours et à certaines heures. En semaine et même le week-end le musée Prado ouvre ses portes gratuitement à tous ceux qui souhaitent le visiter. Gratuit de 18h à 20h en semaine et de 17h à 19h, le dimanche. Il est également gratuit jusqu'à 25 ans.

9. El Palacio Real - Le Palais Royal

Le Palais Royal de Madrid est le plus grand palais en Europe avec plus de 2.800 chambres. Il est uniquement utilisé pour les cérémonies d'Etat mais, reste la résidence officielle de la famille royale. La visite est gratuite du lundi au jeudi de 16h à 18h (d'octobre à mars), du lundi au jeudi de 18h à 20h (d'avril à septembre) ainsi que les jours spéciaux suivants : 18 mai, 12 octobre.

10. Plaza Puerto Del Sol - Place "Porte du soleil"

La Puerta del Sol est l'une des places les plus célèbres de Madrid ; vous pourrez y trouver les points et les édifices les plus emblématiques de la capitale. Sur la place de la Puerta del Sol, vous trouverez trois emblèmes bien connus des Espagnols : la statue de l'ours et de l'Arbousier, l'horloge de la Casa de Correos, et le kilomètre zéro. Un incontournable.

Soraya Benatmane.