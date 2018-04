10 applications bien pratiques, voire indispensables, quand on voyage

1. iTranslate

Pas toujours évident de communiquer à travers le monde. iTranslate traduit instantanément votre conversation, tout en vous offrant l'accès à un dictionnaire de 90 langues.

2. TripAdvisor

Rien de tel que d'avoir l'avis de voyageurs passés par là avant vous pour être sûr de faire le bon choix. Cette application est la plus riche en avis d'utilisateurs, grâce à elle vous trouverez des hôtels, des activités insolites mais aussi des restaurants. Le petit plus : une utilisation disponible hors ligne.

3. XE

Si vous n'êtes pas toujours capable de convertir une monnaie de tête, XE vous sera plus qu'utile. Téléchargez l'application en veillant à mettre à jour les taux de change. En plus, elle ne nécessite pas un accès à internet.

4. Touchnote

Nostalgique des anciens modes de communication? Touchnote est une application qui vous permet d'envoyer une véritable carte postale et tout ça de votre téléphone. Téléchargez l'application, choisissez une image, ajoutez du texte et les coordonnées du destinataire et la carte sera directement envoyée dans le monde entier.

5. Prey Anti Theft

Une des hantises les plus communes quand on part en voyage, c'est de se faire voler son téléphone, qu'il soit hors de prix ou juste rempli de choses qui n'ont pas de prix. Prey Anti Theft vous permettra de localiser votre téléphone, d'activer une alarme ou même de le verrouiller à distance. Ce qui peut s'avérer très utile malheureusement.

6. Wipolo

Cette application centralise tous les mails de réservation de votre boîte mail. Elle crée une session consultable hors connexion. Il vous suffira de transférer vos mails dans l'application.

7. CityMapper

Si vous n'êtes pas habitué aux métros, bus ou tram des capitales, utilisez CityMapper, cette application vous donnera accès aux itinéraires en temps réel.

8. DataMan Next

En cas d'utilisation de votre smartphone à l'étranger, mieux vaut être prudent. Surtout quand vous utilisez votre 4G, l'application DataMan Next vous permet de surveiller votre consommation de données cellulaires à travers le monde.

9. World Custums & Cultures

Pour tout apprendre sur les coutumes locales (gestes mal vus, sujets à éviter, marques de politesses) de plus de 160 pays et ainsi éviter les faux pas.

10. Tricount

Difficile de ne pas se laisser aller et de bien gérer son budget en vacances Cette application calcule automatiquement les charges de chacun en fonction des dépenses rentrées.

Toutes les applications sont disponibles sur iOS et Android.

Soraya Benatmane.