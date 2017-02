10 raisons d'aller à Alentejo au Portugal (en images)

Eloignée de la foule et du tourisme de masse, avec ses petits villages et ses plages tranquilles, la possibilité d'y contempler les étoiles 250 nuits par an tant le ciel est dégagé et une gastronomie locale délicieuse: la région d'Alentejo ne manque pas d'attraits! Une destination à mettre en priorité sur votre liste de voyages.