10 "trésors cachés" à découvrir cet été en Europe

Mastercard s'est intéressé aux destinations européennes moins courues par les touristes mais qui valent néanmoins la peine d'être découvertes, sans se ruiner. Ce classement des plus beaux trésors cachés d'Europe a été mis au point en utilisant des données Mastercard et des informations de blogueurs de voyage locaux et d'experts en tourisme. Ils ont été classés en fonction de la beauté des lieux, de leur fréquentation, des moyens de paiement acceptés, du coût du séjour et de la commodité de la destination.