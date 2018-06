15.000 billets à gagner pour découvrir l'Union européenne cet été

La période de dépôt des candidatures s'étend jusqu'au 26 juin à midi, sur le site www.europa.eu.

"DiscoverEU offre aux jeunes une excellente occasion de découvrir l'Europe dans le cadre d'un périple personnel, expérience qu'aucun livre ni aucun documentaire ne peut leur apporter. L'initiative n'est rien moins que l'amorce de 15.000 histoires européennes inoubliables, qui seront suivies de beaucoup d'autres dans le courant de cette année et ultérieurement", a commenté le commissaire Tibor Navracsics, en charge de l'éducation, la culture et la jeunesse.

Les jeunes pourront voyager de façon individuelle ou collective (en groupe de cinq personnes au maximum). En règle générale, ils voyageront en train. Les candidats devront communiquer leurs données personnelles ainsi que des informations sur le voyage qu'ils prévoient d'effectuer. Ils devront également répondre à un quiz comportant cinq questions en rapport avec l'Année européenne du patrimoine culturel 2018, les initiatives de l'UE en faveur des jeunes et les prochaines élections au Parlement européen.

Enfin, il leur faudra répondre à une question supplémentaire sur le nombre de jeunes qui, à leur avis, poseront leur candidature pour cette initiative. Les réponses permettront à la Commission européenne de sélectionner les candidats. Une fois cette sélection effectuée, les participants doivent commencer leur voyage entre le 9 juillet et le 30 septembre 2018. Celui-ci peut durer jusqu'à 30 jours et ils peuvent visiter jusqu'à quatre destinations étrangères. La Commission européenne a l'intention de développer "DiscoverEU", une initiative dotée d'un budget de 12 millions d'euros en 2018, et l'a donc intégrée dans sa proposition relative au prochain programme Erasmus.