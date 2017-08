20 idées originales pour s'occuper lors des longues pluies d'été

Même si la météo n'est pas clémente, pas question de laisser passer ce week-end prolongé sans en profiter. Délaissez alors votre canapé au profit d'expositions, musées, activités et escapades.

Ce week-end, on écoute

Été oblige, les festivals ont envahi la Belgique. C'est simple, il y en a pour tous les goûts. Si vous devez faire la fête, profitez de ces quelques jours pour vous en remettre avant de démarrer une nouvelle semaine.

Le Brussels summer festival

C'est LE festival de Bruxelles. Nous vous en parlons ici, car ce week-end sera le dernier. Précipitez-vous à la billetterie et choisissez entre la scène de la Madeleine, la Place des palais, le Mont des arts ou la Place du musée.

Le Gaume jazz festival

Dans la tête du fêtard lambda, festival rime avec musique électro. Mais à côté des plus célèbres festivals, c'est aussi l'occasion de découvrir une multitude de styles musicaux. Avec le Gaume jazz festival de Rossignol vous entrerez dans un univers totalement jazzy. Artistes belges et européens seront présents et vous feront profiter des différents courants de leur musique.

The Qontinent

Ce festival a dix ans cette année. Installé sur une île à Wachtebeke, au nord de la Belgique, The Qontinent offrira un cadre 100% nature. Des dizaines d'artistes se succéderont pour vous faire partager leurs morceaux de style "hard music".

WECANDANCE

Pour cette 5e édition, le thème "Desert dreams" rendra les rêves des festivaleux réalité. C'est peut-être le festival qui plaira au plus grand nombre. Pour cause : cinq scènes avec chacune un style de musique différent, allant de la house, au hip-hop en passant par la techno. Un site unique puisque le festival se déroulera sur la plage de Zeebruges.

Ce week-end, on contemple

C'est aussi l'occasion de se rendre à des évènements auxquels vous n'avez pas l'habitude d'assister. Pour les plus curieux, ce sera week-end culture.

Le Mur

M pour Modulable, U pour urbain et R pour Réactif. Voilà ce qui désigne cette association française qui souhaite démocratiser l'art contemporain. Le concept : investir les panneaux publicitaires pour les transformer en oeuvres d'art éphémères et originales. En collaboration avec Bozar, les artistes prendront d'assaut les panneaux qui entourent le chantier face à Bozar. Cette seconde session accueille 3 artistes différents : les deux Belges Pso Man et Solo Cink et le Hollandais Enigma Geometricks.

Bruxellons !

Amoureux des planches, rendez-vous ce week-end pour assister à des pièces de théâtre, mais aussi à des spectacles de magie et des concerts. Le festival Bruxellons investira les lieux du château de Karreveld, situé à Molenbeek-Saint-Jean. Pour séduire le grand public, il réunit le meilleur de l'année écoulée en cette fête du théâtre. Il n'y a donc pas à hésiter, lancez-vous !

The world of Steve McCurry

Nous vous en parlons de nouveau pour ce week-end du 15 août, car l'exposition vaut réellement le détour. Que vous soyez passionné de photo ou juste amateur, elle vous plaira dans tous les cas. Les photos sont d'une beauté incroyable et chargées de sens. L'exposition a plusieurs fois été prolongée : son succès témoigne de la qualité du travail de McCurry.

Ce week-end, on prend son courage à deux mains

L'été nourrit l'envie d'expérimenter de nouvelles activités. Nous en avons sélectionné quelques-unes qui s'effectuent en intérieur. Oui, même au mois d'août c'est un ciel d'octobre qui domine.

Jeu de piste souterrain : À la recherche du collier de la Toison d'Or

Voilà une activité qui transforme vos enfants en petits explorateurs. Armés d'un sac à dos rempli des outils de l'aventurier, les enfants devront effectuer des missions et trouver des indices pour les mener jusqu'au Graal : le collier de la toison d'or. Leur enquête sera récompensée par un petit cadeau en fin de course. Enfin une activité ludique et amusante qui se détache des écrans.

Futurist Games Brussels

C'est le nouveau centre de réalité virtuelle de Bruxelles. Équipé tel un robot avec lunettes, micro, casque audio et manettes, vous devez faire déambuler votre personnage grâce à votre gestuelle. Notre équipe l'a testé et le constat est univoque : on est réellement plongé dans le jeu ! À jouer seul ou à quatre, vous pourrez vous immerger notamment dans un jeu de tir, dans l'espace ou encore parmi les zombies (disponible dès ce week-end). Sensations garanties !

Airspace Indoor Skydriving

Laissez-vous porter par le simulateur de chute libre le plus perfectionné d'Europe. Le concept est simple : vous ressentez les sensations d'un saut en parachute, mais sans avion ni parachute. Accessible dès 4 ans, c'est la sortie sensation du week-end.

Ce week-end, on déguste

La Belgique ne serait pas ce qu'elle est sans son patrimoine culinaire. Et une journée dégustation n'a jamais fait de mal.

Du chocolat, encore du chocolat

Avec ce temps maussade, ce n'est pas un secret, le chocolat devient notre meilleur ami. Le musée Choco-Story Brussels, situé sur la Grand-Place, vous accueille pour découvrir ce produit emblématique du Royaume. Vous apprendrez ses origines, comment reconnaître un bon chocolat et vous assisterez à la démonstration d'un maître chocolatier. Petit plus non négligeable : des dégustations sont prévues tout au long de la visite.

Vous pourrez également vous rendre au Belgian chocolate village, à Koekelberg. Un parcours scénographique est mis en place pour conter l'histoire du chocolat. Mais ce qui fait le charme de l'endroit c'est sa serre tropicale où sont réunis épices, bananiers, cacaoyers.

Future farm experience

Les petites bêtes ne mangent pas les grosses. A Future farm experience, c'est l'inverse. L'élevage d'insectes, situé au coeur de Bruxelles, vous propose de découvrir l'importance des grillons, leur élevage et leur... consommation. À cette occasion, vous pourrez vous initier à cette pratique culinaire de plus en plus tendance et écologique.

Ce week-end, on explore

Ce week-end prolongé ne vous donne aucune excuse pour ne pas voyager (même modestement). Au programme : des destinations proches de chez vous pour se déconnecter du quotidien.

Croisière sur la Meuse

En famille ou en couple, évadez-vous le temps d'une soirée grâce à une croisière sur la Meuse. La ballade dure 3h30 : de Dinant à Waulsort. Vous y observerez le château de Freyr, de style Renaissance, tout en appréciant le buffet. Ce week-end est parfait pour découvrir les bords de Meuse puisque la soirée du 15 août accueillera exceptionnellement un concert de jazz.

Maastricht

À seulement 1h20 de Bruxelles, la ville de Maastricht est une destination idéale le temps d'un week-end. Vous pourrez vous pavaner sur ses deux plus belles places, Vrijthof et Markt, contempler ses fortifications ou explorer les souterrains de la ville.

Amsterdam

C'est la destination phare (et un peu classique) des Belges le temps d'un week-end. On connaît tous une personne qui s'y est déjà rendue, mais ce week-end c'est notre tour. Même si la ville n'est pas très grande, un week-end passe très vite. Vous devrez alors prévoir quelques visites pour profiter un maximum. On visite la ville en vélo le long des canaux ou encore au sein du Jordaan, ce quartier où se mêlent cafés, belles architectures et jardins cachés. On n'oublie pas le musée Van Gogh, la maison d'Anne Frank et pourquoi pas le quartier rouge pour raconter aux amis que, nous aussi, nous avons aperçu ses vitrines aguichantes...

Ophélie Maillot