30 lieux (vraiment) insolites à découvrir cet été en Belgique (en images)

Derek Blyth, journaliste et auteur anglais, vit depuis plus de 25 ans en Belgique et n'en est clairement pas blasé. C'est à travers son regard toujours émerveillé sur notre petit Royaume qu'il qualifie de " pays le plus étrange au monde " qu'il nous livre dans son ouvrage Hidden Belgium pas moins de 300 lieux intrigants chargés d'anecdotes et d'histoire.

Voici nos 30 coups de coeur, du cimetière militaire allemand à l'ancien labo de chimie transformé en restaurant en passant par une église transparente ou encore, des grues tout droit sorties du passé industriel du port d'Anvers. De quoi se concocter de véritables micro-aventures cet été, seul ou en famille.

Hidden Belgium, de Derek Blyth, éditions Luster, 19,95 euros.