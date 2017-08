48 heures à Tel-Aviv, le "Manhattan du Moyen-Orient "

Ville côtière idyllique, Tel-Aviv possède la densité de start-up la plus élevée au monde après la Silicon Valley. Autant dire que la jeunesse, ambitieuse et curieuse, a donné des ailes à cette cité qui, un peu partout, offre un lot copieux d'enseignes pour manger sainement et de terrasses pour festoyer dignement. On oublierait presque que la situation dans cette région du monde est pour le moins tendue, tant il fait bon vivre...

