5 carnavals auxquels participer avec les enfants, près de chez vous

Nivelles le Brabançon

Né quelque part au XIXe siècle, le plus ancien carnaval du Brabant wallon devient, l'air de rien, l'un des plus importants du pays.

Comme à Binche, les Gilles sont au premier plan, de même que les Paysannes, les Pierrots et les Arlequins. L'excitation monte durant les soumonces (quatre et deux semaines avant le jour J), et le samedi suivant le Mardi gras, tout démarre avec le carnaval des enfants : cortège, fanfares, élection des rois et reines de la fête... Le dimanche débute aux petites heures par le bossage des Gilles qui se regroupent ensuite dans leur local. La cavalcade de l'après-midi attire la grande foule : chars, groupes folkloriques, majorettes, géants, sociétés de Gilles et de fantaisies y prennent part. Au rythme des tambours et trompettes, ils martèlent le pavé de leurs sabots, offrant des oranges au public. Et ça continue avec un lundi dédié aux écoles et aux Aclots, où l'on se retrouve plus entre Nivellois. Le "raclot" du mardi met un point final aux festivités sous un feu d'artifice.

Quand ? Du 4 au 7 mars prochain.

carnavaldenivelles.be

3 autres activités avec les kids - Monter à bord du Petit Train du Bonheur (www.rail-rebecq-rognon.eu) : de Rebecq à la gare de Rognon, ce petit train à vapeur (photo) serpente à travers la vallée des oiseaux et le long de la Senne, offrant quelques points de vue remarquables et insoupçonnés par beaucoup. - Non loin de la Grand-Place de Nivelles, les petits peuvent se défouler au parc de la Dodaine, une institution : plaine des sports, de jeux, mini-golf... - Découvrir l'ancien canal de Feluy à dos d'âne ou en charrette : www.baladane.be

Binche le roi est parmi nous

Le carnaval des carnavals belges remonterait au Moyen Age. Les festivités commencent six semaines à l'avance avec les soumonces et les bals, dont celui des enfants, le Samedi gras.

Le lendemain, les sociétés, habillées dans des costumes très colorés de leur création, parcourent les rues. Le lundi, c'est au tour des jeunes qui dansent au son des violes. S'ensuivent des batailles de confettis et, à 15 heures, tous les mômes déguisés se réunissent pour former le Rondeau de l'amitié... avant un grand feu d'artifice en soirée. Les Gilles font leur apparition le mardi à l'aube. Rassemblés en sociétés, tout comme les Paysans, les Arlequins et les Pierrots, ils rejoignent la Grand-Place en matinée. A 15 heures, démarre le cortège, avec ses chapeaux en plumes d'autruche et ses paniers d'oranges. Il se clôture par un rondeau... avant que se forme, en soirée, un nouveau cortège à la lueur des feux de Bengale. A la nuit tombée, la Grand-Place s'embrase sous un feu d'artifice final.

Quand ? Du 26 au 28 février.

www.carnavaldebinche.be

3 autres activités avec les kids - Servi par une toute nouvelle muséographie, le musée international du Carnaval et du Masque (www.museedumasque.be) est un must (photo). - Visiter le domaine de Mariemont (www.musee-mariemont.be) : sis dans un parc magnifique, ce musée truffé de merveilles - principalement antiques ou orientales -, est l'un des plus riches de Belgique ! - Remonter le temps au Silex's (www.silexs.mons.be) : ouverte à partir du 1er avril, cette immense carrière préhistorique de silex est unique au monde (descente sur réservation). A voir aussi : son nouveau musée.

Dunkerque : t'as pas cent bals ?

Loin de se contenter d'une semaine festive, à Dunkerque, les traditions folkloriques s'étirent sur... plusieurs mois !

Si l'on remonte aux origines, on retrouve les pêcheurs qui se défoulaient avant leur départ pour une longue campagne en mer d'Islande. Petit à petit, les agapes se transformeront en fêtes costumées. De là à ce que cette coutume s'entremêle avec celle d'un carnaval, il n'y avait qu'un pas qui fut franchi avec la naissance de la "Visscherbende", la bande des pêcheurs, sorte de cortège complètement fou qui serpente chaque année dans les rues de la cité portuaire. Aujourd'hui, les déguisements sont multicolores et, bien souvent, les hommes se travestissent en femmes. Autre élément incontournable : le parapluie monté sur un long manche, signe de reconnaissance pour les sociétés. Outre la bande, il y a les bals, que l'on compte par centaines ! Plusieurs sont réservés aux enfants (25 février, 1er mars, 7 avril). Une autre tradition non moins pittoresque est celle qui veut que le maire de la ville, du haut de son balcon, lance des harengs fumés à la foule en délire.

Quand? Jusqu'au 29 avril prochain.

www.carnaval-de-dunkerque.info,

www.kiekeunreusche.com,

www.masquelour.com

3 autres activités avec les kids - Une visite au PLUS, Palais de l'Univers et des Sciences (www.le-plus.fr) : un espace très interactif sur les origines de notre univers (photo). Au planétarium, séances pour les petits à partir de 5 ans. - Faire un saut à Gravelines, au chantier de construction du "Jean-Bart", fidèle réplique d'un vaisseau du XVIIe siècle. Ateliers, expo, taverne... une vivante et fascinante découverte ! www.tourville.asso.fr - Tant qu'à fouler une plage, autant que ce soit celle de Malo-les-Bains, bordée d'élégantes maisons de style, allant du néoclassique à l'Art nouveau.

Malmedy gare aux haguètes !

Voilà un carnaval de longue haleine... Les choses débutent lors des quatre jeudis avant le Mardi gras au rythme de bals et de cortèges multiples.

Le jeudi précédant l'événement est le plus attendu des petits qui, travestis, défilent dans les rues en fin d'après-midi. Le Samedi gras sonne ensuite l'ouverture officielle du "Cwarmê" : sortie de la "grosse police" et remise des clés de la ville au "trouv'lê", le personnage truculent qui régnera sur la cité jusqu'au mardi soir. Le dimanche, la fête éclate partout, avec le grand cortège et la danse des Haguètes qui agitent leur happe-chair en direction des jambes des curieux. De nombreux masques intriguent les spectateurs : les "cwapis" (cordonniers), les "boldjis" (boulangers), les "sotês", les "grosses tiesses" et les "longs-nés"... Le lundi est le jour des rôles, sortes de revues satiriques qui se tiennent sur la place publique. Quand arrive Mardi gras, on fait la... grasse matinée avant les "mâssis toûrs" de l'après-midi, grande virée des sociétés, de café en café. Le brûlage de la Haguète sonne la fin du "cwarmê" et... de l'hiver.

Quand ? Du 25 au 28 février.

www.malmedy.be

3 autres activités avec les kids - Visiter le Malmundarium (www.malmundarium.be) : dans l'ancien monastère, un fascinant musée du papier (photo), un autre dédié à la tannerie et au carnaval bien sûr ! - Pénétrer les carrières de schiste de Recht (www.schieferstollen-recht.be) : une petite aventure en sous-sol, casqué et vêtu d'un ciré. - Faire un saut au Baugnez 44 Historical Center (www.baugnez44.be), un excellent musée sur l'offensive des Ardennes.

Alost oignons et "Jeannettes"

C'est le plus renommé de Flandre. Le Samedi gras, l'élection de celui qui, pendant trois folles journées, régnera sur la ville en liesse à la place du bourgmestre lance les festivités, alors que le carnaval des enfants démarre à 14 heures de la place de l'Eglise d'Erembodegem.

Le dimanche après-midi, le cortège haut en couleurs attire la toute grande foule. Il se compose de dizaines de groupes exclusivement alostois qui parcourent les rues de la ville et tournent en dérision des événements de la vie communale ou internationale, le tout en patois du cru ! Le lundi, place aux traditions typiquement alostoises : la danse des balais ("bezemdans") et le jet d'oignons (symbole de la ville) depuis le beffroi, en réalité des milliers de bonbons en forme d'oignon parmi lesquels se glisse un unique exemplaire en or ! Ensuite, le cortège entame sa seconde sortie dans les rues. Le mardi, les Jeannettes (Vuile Jeannetten) débarquent : ces hommes travestis en femmes grotesques et affublés d'accessoires farfelus houspillent les passants. Au soir, tout rentre dans l'ordre avec le brûlage du bonhomme carnaval.

Quand ? Du 26 au 28 février.

www.aalstcarnaval.be