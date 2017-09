6 activités pour profiter de l'été indien ce week-end

Fête du potiron

C'est la pleine saison du potiron et ce week-end plusieurs festivités sont organisées autour de ce délicieux légume. Pourquoi se priver ?

-La fête du potiron à Sprimont (province de Liège)

- Le fête de la courge à Écaussinnes (province du Hainaut)

- Les Authentiques Automnales - courges en fête à Ohey (province de Namur)

Balades dans la nature

La Fédération Wallonie-Bruxelles organise chaque week-end de nombreuses marches Adeps à travers toute la Wallonie et Bruxelles. Les organisateurs proposent aux marcheurs des parcours fléchés de 5, 10, 15 ou 20 km entièrement gratuits. Pour trouver la marche la plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site de l'Adeps.

Balades à vélo

Si vous préférez enfourcher votre vélo plutôt que vos bottines, vous pouvez trouver 1.380 km de chemins accessibles uniquement aux vélos, cyclistes et piétons sur le site wallon qui répertorie l'ensemble des Ravel de la région.

Chiner sur une brocante

Vous n'êtes pas très sportif(ve) ? Choisissez parmi les 69 brocantes prévues ce week-end. Et qui sait, vous rentrerez peut-être chez vous le coffre rempli de trésors chinés à moindre prix.

Ce samedi, comme tous les quatrièmes samedi du mois, aura lieu à Bruxelles une brocante entièrement gratuite. Une sorte de marché solidaire où les exposants donnent plutôt que de jeter.

Ecouter le brame du cerf

C'est la période des amours pour les cerfs, au lever et au coucher du soleil, entament leur conquête. Des combats spectaculaires, accompagnés de claquements de bois et de rugissement, vont déterminer lequel aura le plus grand nombre de femelles.

Pour admirer ce spectacle hors du commun, rendez-vous sur le site internet de la province du Luxembourg qui répertorie tous les lieux où il est possible d'y assister.

Pêche de la crevette à cheval

À la côte ce week-end, il sera possible d'assister à une démonstration de pêche aux crevettes à Koksijde et à Ostende.