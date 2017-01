7 raisons d'aller skier à Gérardmer, à seulement quelques heures de chez nous

1) Skier comme dans les Alpes

Gérardmer compte 21 pistes de ski alpin, dont une de 4 km - la plus longue des Vosges - et malgré sa petite taille, la station est tout de même équipée d'un slalom homologué, d'un snowpark et la piste la plus connue, le Tétras est bordée de lumières permettant le ski nocturne. Skieurs confirmés ou débutants trouvent là-bas des sensations inédites.

Forfaits pour la journée: 26,50 € pour la journée (week-end et jours fériés)

Plus d'infos: www.gerardmer-ski.com

2) Admirer le lac

Le Lac de Gérardmer est le plus grand lac naturel des Vosges. Il se situe à une altitude de 666 m. En été, on y pratique nombreux sports nautiques, la baignade, la pêche et il accueille régulièrement de grandes compétitions de canoë-kayak de vitesse et d'aviron.

En hiver il est partiellement gelé, et on peut aussi en faire le tour à pied (6 km, soit +/- 1h30).

3) Profiter d'une nature préservée

Connue pour son patrimoine industriel, faisant valoir un savoir-faire reconnu du bois et du textile, la "Perle des Vosges" est également reconnue pour son patrimoine naturel. Situé dans le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, le territoire de Gérardmer possède 5 sites naturels protégés et une réserve naturelle nationale.

Dans un écrin de forêts montagnardes, saules et sapins rappellent des paysages caractéristiques du Grand Nord. Gérardmer abrite une faune et une flore remarquables, mais sensibles et menacées. C'est pourquoi l'impact de la fréquentation humaine est particulièrement surveillé.

4) Déguster une Vosgiflette

Si vous aimez les bons plats d'hiver, vous allez adorer la "Vosgiflette", la tartiflette locale: lardons, pommes de terre, crème et Munster pour remplacer le Reblochon. Un plat qui colle au corps et qui réconforte après une journée de ski.

5) Déjeuner et chiner chez Mémé

Restaurant, café, épicerie, ou encore bazar, Mémé est incontournable à Gérardmer. Situé sur la place Abel Ferry, cet étonnant établissement est à la fois un café, une épicerie, un bazar et un petit restaurant.

On y trouve bonbons, confitures, thés et autres douceurs, mais aussi une collection vintage des années 60-70 faite de bric et de broc et des souvenirs de la montagne. On peut y boire un verre, mais aussi prendre le petit-déjeuner, y déjeuner ou y dîner.

Ouvert toute l'année. Du dimanche au jeudi de 8h à 20h30 ; le vendredi et le samedi de 8h à 1h30.

6) Prendre soin de soi dans un spa

Gérardmer, c'est aussi une station détente, avec ses nombreux spas et centres de bien-être. Grand Hotel, Hotel de la Jamagne et Hôtel Beau Rivage proposent des soins et des produits composés d'ingrédients locaux, et issus de la montagne.

Plus d'info: La Jamagne

7) Chanter avec Grégory Paradisi

Star de Gérardmer, Grégory Paradisi est un artiste inspiré par les grands noms de la chanson française. À 34 ans, il écrit et compose en solitaire. Grégory dévoile toute sa sensibilité au travers de chansons intimistes où il évoque l'amour, l'enfance, le temps qui passe. Il chante dans les concerts locaux, mais aussi dans les hôtels et les restaurants branchés de la ville.

Plus d'info: Grégory Paradisi

Par Justine Toussaint (stg.)