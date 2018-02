A la découverte de l'Abyssinie

Il faut, pour l'atteindre, emprunter une étroite corniche qui surplombe 450 mètres de vide. Sujets au vertige, s'abstenir. Puis courber l'échine et se faufiler par une mince ouverture percée à même la falaise et protégée par une ancestrale porte en bois massif dont un prêtre sans âge contrôle la clé. On pénètre dans une petite pièce carrée éclairée par cette seule ouverture. Et l'on ne peut que s'agenouiller. La vie du Christ défile sur les murs en fresques colorées, peintes il y a des siècles et miraculeusement conservées.

