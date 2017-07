A la plage cet été: où trouver les transats au meilleur prix? (Infographie)

De 6 euros par jour à Canet-en-Roussillon à 45 euros à Cannes sur la plage du très chic hôtel Majectic, les prix des locations des transats dans l'Hexagone peuvent grandement varier. Le moteur de recherche de locations de vacances HomeToGo.fr a fait sa petite enquête dans les 10 stations balnéaires les plus populaires de France et dévoile son top 10 des plages où lézarder sur un transat cet été, des plus démocratiques, aux plus onéreuses.