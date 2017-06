Afrique: 4 escapades incontournables

LA NAMIBIE, UN OCÉAN DE DUNES

On se croirait au Sahara. On est pourtant en pleine Afrique noire. La Namibie, posée sur l'Afrique du Sud et bordée par l'Atlantique, offre les paysages les plus contrastés du continent. Et le plus souvent vides de population, puisque c'en est aussi le pays le moins habité. Les déserts couvrent plus de la moitié du territoire. Celui du Kalahari à l'est, partagé avec le Botswana, assez plat, rocailleux et peuplé d'une faune endémique - dont les fameux lions du Kalahari -, celui du Namib à l'ouest, tout simplement époustouflant.

...