Art et médecine s'exposent à la Boverie à Liège

Cette exposition fait le lien entre art et médecine à travers des oeuvres issues de diverses collections. Elles ont été réalisées par des artistes tantôt à la renommée internationale, tantôt moins connus, voire dont on a perdu la trace, a précisé mardi Marie-Hélène Joiret, commissaire de l'exposition.

Cette exposition, à découvrir jusqu'au 17 septembre 2017, mêle art ancien et art contemporain. Au sein de l'espace intitulé "cabinet de curiosité", on y présente l'art au service de la médecine à travers des planches anatomiques et représentations en 3D en papier mâché réalisées à des fins pédagogiques. On y confronte également des oeuvres d'art abstrait avec des photographies prises au microscope.

"Parmi les oeuvres majeures, on peut épingler, dans les plus anciennes, "L'arracheur de dents" ou encore, dans le contemporain, l'oeuvre monumentale qui évoque la quantité de sang pompé par le coeur en 1h28 ainsi que les deux photos de Wim Delvoye faites à partir de radiographies", souligne la commissaire de l'exposition.