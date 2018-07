Au fil du Zambèze: une odyssée de rêve au coeur de l'Afrique

L'aventure débute sur une terre improbable : la bande de Caprivi, petit doigt de Namibie à la croisée du Botswana, de la Zambie et du Zimbabwe, soit le seul endroit de la planète où quatre pays se rencontrent. C'est tout l'intérêt de ce voyage qui, en outre, permet de pénétrer ce système hydraulique riche et complexe qu'est le Zambèze, l'un des plus longs fleuves d'Afrique. Après une première étape à Johannesburg et une excursion à Soweto, direction Kasane et la brousse du nord du Botswana. De là, rejoindre le Cascades Lodge en slalomant au milieu des papyrus plonge d'emblée le voyageur dans les beautés du fleuve. Installé sur une île, blotti dans une végétation luxuriante entre hippopotames et oiseaux, on y séjourne en retrait du monde. Le bâtiment principal, habillé de bois, s'ouvre en terrasses sur le courant. Son paisible décor a été pensé pour que l'on s'y sente comme à la maison, tandis que vingt-et-un employés prennent soin de seize hôtes maximum. En cette fin de saison des pluies, le Zambèze est gonflé de toutes les eaux venues des affluents, et son courant arrache de temps à autre des pans entiers d'îles pour en créer de nouvelles en aval. On ne se lasse pas de ce spectacle fascinant et permanent qui défile devant la chambre...

