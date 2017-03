Au ski sans mes skis, 10 alternatives réjouissantes

Toute votre tribu trépigne d'impatience à l'idée de s'élancer sur les pistes de ski, mais voilà, pour des raisons de santé (maladies, fractures, grossesse,...), vous n'êtes pas en mesure de les suivre. Ou vous n'avez tout simplement pas l'envie de skier cette année. Pas de raison de vous morfondre calé au fond du sofa du chalet en regardant les matinales des chaînes françaises. Ce n'est pas non plus à vous de vous coltiner toutes les courses et de préparer les repas chaque soir. Les vacances à la montagne en hiver sans skier, c'est possible et c'est même fun! On vous a sélectionné 10 activités sans les skis, des plus zen aux plus extrêmes, dans la Tarentaise, en Haute-Savoie (domaines Paradiski et des 3 Vallées).

1. Une après-midi cocoon au spa

Dehors, la tempête gronde, la neige tombe à gros flocons et il fait -7. Les conditions idéales pour passer une longue après-midi aux thermes (en alternant sauna, jacuzzi et hammam) et même plus, de profiter d'un bon massage relaxant ou revigorant. Terminez par quelques longueurs dans la piscine avec vue panoramique sur les montagnes.

Où ? A Belle Plagne, au spa Pure Altitude de l'hôtel Carlina****. Accès aux infrastructures sur réservation d'un soin. Mention spéciale au massage Future Maman. Au Spa O des Cimes, dans les résidences CGH dans différentes stations (Peisey-Valandry, Tignes, La Plagne, Les Ménuires...). A l'hôtel Le Cocoon****, possibilité de réserver différents forfaits détente.

2. Déguster un bon chocolat chaud au soleil

On s'engouffre dans la télécabine, via un forfait piéton, et on grimpe à plus de 2500 mètres d'altitude, on s'installe sur un transat, on commande un bon chocolat chaud (avec ou sans alcool?) et on admire la vue, au soleil de préférence, à 360 degrés sur la chaine du Mont-Blanc. A La Plagne, si vous êtes motivé, vous pouvez même monter encore un peu plus haut via une seconde télécabine et visiter une véritable grotte de glace à 3250 mètres.

3. Goûter à la gastronomie et aux traditions savoyardes

Programme gastronomique chargé dans les nombreux restaurants d'altitude et de stations. A vous les délicieuses raclettes, fondues et autres potées traditionnelles. On n'y pense moins quand on séjourne dans une station de ski mais le patrimoine de la région vaut aussi la peine d'être exploré. Au programme: découverte de la fabrication du Beaufort, visite d'un atelier d'artisanat, d'une galerie d'art, d'une tannerie,...

4. Suivre un cours de yoga

La plupart des stations proposent des séances de yoga adaptées à tous les niveaux en refuge d'altitude ou en station, histoire de bien s'imprégner des bénéfices du grand air. A Val Thorens, le yoga-raquette couple activité au grand air et relaxation en pleine nature. Aux Arcs, la Rando Yoga vous emmène à la découverte de la nature et de votre respiration.

A ne pas manquer non plus, la semaine Zen Altitude (gratuite), dans la station de Montchavin-la Plagne (du 5 au 18/04) avec jacuzzis, dont un sous bulle dans un igloo gonflable, sauna, massages ainsi que des ateliers découverte (tai chi, qi gong, sophrologie, yoga, do-in et méditation active) sous yourte, ou en plein air selon la météo. A Val d'Isère, le Yoga Festival organisé par Charlotte St Jean du site www.yogachezmoi.com aura lieu du 28 au 30 avril.

5. Passer une après-midi ludique à la piscine

Avec les petits, une fois la matinée au club Piou Piou et la sieste consommée, direction la piscine, mais pas n'importe quel bassin.

Où: à Belle Côte - La Plagne, la Magic Pool a une piscine extérieure chauffée à 30 degrés. Possibilités de suivre des cours aquatiques pour adultes (aquajoging, aquaforme, aquafit,...). Aux Arcs, la piscine Mille8 est un bassin couvert avec jets massants, lits de massage à bulles, bains à remous, cascade et grotte, toboggans,... A Méribel, la piscine du parc olympique plaira aux plus petits (gratuite en dessous de 5 ans) comme aux plus grands avec son grand toboggan et ses jeux aquatiques.

6. Vivre une sortie en traineaux tirés par des chiens ou des...rennes

Original, au coeur du parc de la Vanoise, Francis propose des balades en pleine nature avec son attelage de rennes finlandais. Infos: à Peisey-Valandry, au Baudet Malin.

Sur le plateau du Dou du Praz, à La Plagne, c'est un musher professionnel dans un grand traîneau de randonnée tracté par 7 à 10 chiens qui vous initiera au plaisir de la balade en traineau en partageant sa passion pour les chiens inuits et leur mode de vie (Infos pratiques).

Activité possible également dans d'autres stations (Méribel, Courchevel, Tignes, Val d'Isère, Val Thorens,...Renseignements auprès des offices de tourisme concernés.)

7. Faire une balade en raquettes ou découvrir le ski de randonnée

Dans la plupart des stations, l'ESF organise tous les jours des sorties en raquettes (groupe de minimum 4 personnes) et des initiations au ski de randonnée. Une session "first track" qui démarre très tôt (7h) pour profiter de la nature qui s'éveille est aussi organisée par l'école Oxygène de Plagne Centre. Des accompagnateurs indépendants proposent des initiations à la marche nordique ainsi que des sorties plus ou moins longues en raquettes en journée ou en soirée adaptées à tous les niveaux. Infos dans les offices de tourisme.

8. Faire un baptême de l'air en parapente ou en ULM

Pour apprécier de toute sa majesté la montagne enneigée, on s'envole dans les airs avec un paramoteur à la vitesse toute douce de 35km/h. On peut même choisir de faire son baptème de l'air au coucher du soleil, magique! (A Val Thorens, réservations chez Ski Cool). Vous êtes plutôt tenté par un vol en tandem en parapente? C'es possible à La Plagne (Infos Air La Plagne). Plus confortable, le ULM plaira aux personnes sujettes au mal de l'air ou au vertige (A Tignes, Tignes Air Experience, A Val d'Isère, Marine Air Sport ou à Courchevel, TEAM FBI Parapente tandem). Ou pourquoi pas un vol tout en douceur en montgolfière (Ski Vol, à Courchevel) ?

9. S'éclater en luge et autres délires glissants

Pour tous les fans de glisse, sans chausser les skis, la luge offre le plein de sensations fortes. Sur le front de neige, les tout petits s'éclateront avec une simple luge-pelle. Les plus grands raffoleront de descentes endiablées sur les sommets (Piste de luge Colorado Park à Plagne Centre, Pala'fou à Tignes, Rodéo Park et Mille8 aux Arcs, piste de l'Himalaya à Méribel, Roc'n Bob aux Menuires,...). La plus longue descente se trouve à Val Thorens. Aux Menuires, l'attraction Speed Moutain propose de glisser, même sans neige, sur une piste de luge sur rail de 1000 mètres.

10. Vibrer lors d'une descente en bobsleigh

La piste olympique de bobsleigh de La Plagne, unique en France (JO d'Albertville de 1992), présente 19 virages et 1500 mètres de descente jusqu'à 80km/h. Sur la "speed luge", en position semi-couchée au ras du sol, la vitesse atteint même les 90 km/h. Pour encore plus d'action et de frissons, on prend place derrière un pilote professionnel pour une virée à 120 km/h.

Mais encore : les fanas de glisse en tout genre s'essayeront au snowbike, à l'airboard (bodyboard des neiges) ou encore, au yooner (luge sur ski avec un manche). A Tignes, on dévale une piste spécialement aménagée - le snowtubing - sur de grosses bouées, délirant! Dans un autre genre, on peut aussi essayer le Fatbike, un VTT avec des pneus larges sous-gonflés pour des balades en descente. Autre frisson garanti en Supertyro, une nouvelle supertyrolienne très rapide à Plagne Centre.