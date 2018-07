Au Zwin, la magie des lavandes de mer en pleine floraison (en images)

Pour les nostalgiques des douces couleurs des jacinthes en fleur du Bois de Hal du début du printemps, une excursion à la Mer du Nord et plus particulièrement dans la réserve naturelle du Zwin à Knokke s'impose. En ce moment a en effet lieu la floraison des lavandes de mer, ou lilas de mers, ce qui donne aux dunes l'aspect d'un tendre tapis de fleurs parme. Pour peu, on se croirait téléporté en Camargue.

Cette sorte de fleurs est typique de la réserve naturelle de la côte, aussi connue sous le nom de "zwinnebloom" en néerlandais ("fleur du Zwin"). C'est dans ce milieu sauvage marin salé qu'elles s'épanouissent le mieux. La floraison a lieu une fois par an pendant quelques semaines d'affilée. Un plaisir pour les yeux et les amateurs de nature! Le réseau Instagram nous en offre quelques beaux clichés: