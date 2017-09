Autrefois grise, aujourd'hui verte, la région de la Ruhr renaît de ses cendres

La région de la Ruhr n'est plus le puits à charbon d'antan. Autrefois sombre et moche, aujourd'hui éclatante de santé. Autrefois grise, aujourd'hui verte. Autrefois déprimante, aujourd'hui extrêmement intéressante. L'ancienne région industrielle, avec ses nombreuses cheminées polluantes et ses grandes usines, renaît de ses cendres. Cette région du land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui a été proclamée Capitale Culturelle d'Europe en 2010, est aujourd'hui un terrain favorable à l'art et à la culture. Mais ce n'est pas tout : dans le sillage de cette révolution culturelle, une industrie touristique florissante s'est développée dans et autour des villes comme Bochum, Duisbourg, Dortmund, Essen et Oberhausen.

Plongée et escalade

La métamorphose de la région de la Ruhr n'est nulle part aussi visible qu'à Duisbourg, la ville le long du Rhin, où un gigantesque complexe industriel désaffecté est devenu le Parc paysager de Duisbourg Nord (Landschaftspark Duisbourg-Nord). Les visiteurs peuvent s'y promener pendant des heures dans les espaces verts ou y rouler à vélo. Les anciens hauts-fourneaux ont reçu une nouvelle affectation originale dans le parc récréatif : dans un ancien réservoir de gaz, un centre de plongée a été construit et dans un ancien bunker de minerais se trouve un site naturel d'escalade. Dans le Kaisergarten (jardin impérial) du Château d'Oberhausen, les amateurs de nature pourront aussi trouver leur bonheur. Ils peuvent en outre visiter le parc animalier avec les enfants. La LudwigGalerie du château néoclassique expose des oeuvres d'art du monde entier.

Feu vert pour l'air pur

Les autorités régionales de la région de la Ruhr ont fourni des efforts louables pour restaurer leur patrimoine naturel. L'Emscher, qui jusqu'il y a peu avait le triste privilège d'être la rivière la plus polluée d'Allemagne, sera entièrement purifiée à l'horizon 2020. L'objectif est d'y créer un paysage naturel attrayant. Les villes les plus importantes de la région ne sont accessibles en voiture qu'à condition de porter une vignette environnementale. Dans les centres-ville, des zones vertes sont créées, où la pollution de l'air est limitée à un seuil minimum.

Les incontournables pour toute la famille

Le centre sans voiture de Dortmund, avec son large éventail de magasins et de boutiques, est un petit paradis pour les amateurs de shopping. Le véritable paradis se trouve un peu plus loin à Oberhausen et porte le nom de CentrO, un centre commercial avec plus de 200 magasins, de nombreux restaurants et un petit parc d'attractions. Quand on parle de parcs d'attractions : à vingt minutes en voiture d'Oberhausen (Bottrop) se trouve le Movie Park Germany, où jeunes et moins jeunes peuvent se plonger dans l'univers des films de "Star Trek", "l'Âge de Glace" et "Dora". Un autre incontournable pour les familles est le Eisenbahnmuseum Bochum, un musée pour enfants et parents qui n'aiment pas les musées. Personne ne reste impassible devant les phares de puissantes locomotives et wagons de marchandises.

Le frisson ultime

Un point culminant absolu est la vue sur la région de la Ruhr du haut de la plateforme d'observation du Gazomètre d'Oberhausen, un ancien réservoir de gaz qui fait aujourd'hui office de hall d'exposition. On éprouve la même sensation sur la tour Florian à Dortmund, un émetteur de télévision de 219 mètres de hauteur. Si vous êtes à la recherche du frisson ultime, vous devez aller au Signal Iduna Park, le berceau du club de football BVB Borussia Dortmund et le plus grand stade de football d'Allemagne, plein à craquer lors de chaque match à domicile. Le son des 81.000 fans se mettant soudainement à applaudir, il faut l'avoir vécu....