Avant de partir en vacances: tout savoir sur les punaises de lit

Une étude menée par l'Université de Kentucky a démontré que sur 2000 patrons d'hôtels interrogés, 1333 ne savaient pas reconnaitre une punaise de lit. Ce petit insecte suceur de sang est pourtant une plaie, et le reconnaitre est la première étape pour s'en débarrasser.

Reconnaitre la punaise de lit

De la taille d'un tic, la punaise de lit adulte (Cimex lectularius, pour l'espèce la plus courante) est visible à l'oeil nu, plate et est de couleur brunâtre. Elles ne volent pas, ni ne sautent, mais rampent sur vos matelas en attendant de se délecter de leurs repas du soir. Elles peuvent aussi se cacher dans les vêtements, les bagages et les rideaux.

Si elles se font parfois très discrètes, il est possible de détecter leur présence par de petites piqures rouges, souvent rassemblées et parfois en ligne. Leurs oeufs ressemblent à de la poudre blanche, pouvant se loger sous votre matelas et dans vos vêtements.

La présence d'excréments (petites taches noires) ou de tache de sang sur votre matelas est également révélatrice.

Sournoise, elle ne sort que la nuit, lorsque sa proie est profondément endormie. Elle attend de détecter le CO2 expiré par un être humain avant de sortir de sa cachette.

Difficile de s'en débarrasser

Une fois identifié, il faut éradiquer ce petit nuisible. Cette entreprise se révèle toutefois difficile. En effet, la punaise de lit peut survivre jusqu'à 1 an sans manger !

Les insecticides vendus sur le marché sont inadaptés à l'extermination de ce nuisible. Pour avoir un résultat optimal, il est impératif de faire appel à un professionnel pour traiter toutes les matières textiles (vêtements, tapis, moquette et rideaux) de votre maison.

Il est cependant possible d'entreprendre quelques actions pour vous débarrasser des punaises et larves présentent sur vos vêtements et draps. Seules des températures très hautes ou très basses peuvent venir à bout de cet insecte. Une punaise de lit meurt en dessous de -19°C et au-dessus de 60°C. Laver son linge à plus de 60 degrés ou le mettre au congélateur pendant 48 heures sont donc des solutions.

Pour éviter de ramener ce petit visiteur de vacances, vous pouvez donc demander à l'hôtel dans lequel vous résidez de mettre vos vêtements dans le sèche-linge.