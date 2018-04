Balade fluviale dans la Vallée de la Seine, de Paris à Honfleur

Naviguer à travers Paris fait partie des incontournables d'une visite de la Ville lumière mais parcourir la Seine en soirée, sous trente-huit ponts, lorsque tout s'illumine, puis dormir sur l'eau à quelques brasses de la tour Eiffel... cela devient carrément magique. C'est la belle surprise qui attend les passagers de cette croisière sur le plus mythique des fleuves de l'Hexagone. Tôt le lendemain matin, le MS Seine Princess largue les amarres, direction la Normandie et la Manche. Lentement, la capitale s'éloigne. Défilent ensuite les tours de la Défense et les quartiers denses qui l'entourent. Puis voici Asnières, fréquentée au xixe siècle par les citadins qui venaient s'encanailler dans les guinguettes posées en bord de fleuve. Mais aussi par les impressionnistes qui y peignaient le mélange des mondes. Sur la rive, impossible de manquer la monumentale entrée Art nouveau du plus ancien cimetière animalier du continent. Depuis 1899, plus de 100 000 compagnons sur pattes y ont trouvé leur dernière demeure - ceux des personnalités, surtout - mais aussi, plus insolite, une gazelle, un singe, des lions ou encore le célèbre Rintintin. Comme à Paris, les péniches habitations, sagement rangées le long des quais, forment de surprenants villages flottants.

