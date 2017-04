Bonne nouvelle pour les amateurs de randonnée : un tout nouveau sentier pédestre vient d'y être balisé. Répondant au nom de " transalentejo ", il s'étend de la Serra d'Ossa à la Tapada Grande, et traverse notamment la réserve protégée du Parque Natural do Vale do Guadiana. Des sentiers qui couvrent entre 8 et 22 kilomètres, promettant quiétude et couleurs grandioses dès que le printemps s'installe. Ça tombe bien : là-bas, il est déjà là et bien là.

www.visitalentejo.pt/fr/