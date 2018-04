Banlieue: la nouvelle place to be est aux portes de Paris

Nul besoin d'être sociologue pour connaître la réputation peu enviable de la banlieue parisienne. Et si, en dépit des clichés, elle rimait désormais avec bon vivre et créativité ? Depuis le lancement du Grand Paris, ce projet pharaonique qui vise à redessiner, d'ici 2030, les contours de la capitale en incluant la couronne, l'idée fait son chemin ou, plutôt, trace sa route à toute allure. Une utopie bobo de plus, dont on ne parlera plus dans deux collections et trois Fashion Weeks ? Pas si sûr. Car ici, c'est du concret, voire du lourd. Des milliards d'euros vont être investis dans la construction du Grand Paris Express, un métro futuriste en plein chantier qui desservira à terme 68 nouvelles stations. Un tracé qui devrait permettre un rapprochement - et pourquoi pas, une réconciliation -, entre Parisiens et Franciliens. Et attirer par la même occasion les touristes qui s'aventurent rarement au-delà du périph'...

